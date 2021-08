L'expérience offre un aperçu des coulisses de sa nouvelle installation de production

LEXINGTON, Caroline du Nord, 18 août 2021 /CNW/ - EGGER Wood Products offre maintenant une visite virtuelle de la nouvelle usine de fabrication de 500 millions de dollars de l'entreprise à Lexington, en Caroline du Nord, sa première installation de production en Amérique du Nord. La visite virtuelle de l'usine à la fine pointe permet d'explorer les coulisses des processus de production de panneaux de particules bruts et de stratifiés thermofusionnés (TFL).

La visite virtuelle comprend 13 segments vidéo, portant chacun sur différents secteurs de l'installation et suivant le processus de production, de l'arrivée des matières premières à l'emballage, et à l'expédition des produits finaux. Certains segments mettent en lumière les systèmes hautement automatisés de l'usine. D'autres segments offrent un survol des 60 ans d'histoire de l'entreprise, un aperçu du centre de conception d'EGGER et un résumé des programmes d'apprentissage de deux et quatre ans de l'entreprise.

« Cette ressource permet à nos clients, à nos partenaires et aux membres de la collectivité locale de découvrir, dans le confort de leur domicile ou de leur bureau, l'ampleur de l'investissement d'EGGER dans un produit "fabriqué aux États-Unis", a déclaré Carston Ritterbach, directeur d'usine, Services commerciaux. Cette expérience ouvre la porte de manière virtuelle à un public plus vaste. »

La construction de l'installation d'un million de pieds carrés a commencé en avril 2018. Malgré de nombreux défis liés aux conditions météorologiques et à la pandémie mondiale toujours en cours, la production a commencé comme prévu en septembre 2020. EGGER Wood Products emploie aujourd'hui plus de 400 personnes.

D'autres phases de construction se poursuivront au cours des 10 à 15 prochaines années, selon les conditions du marché. L'entreprise prévoit notamment l'ajout de chaînes de lamellation, de chaînes de finition pour la production à valeur ajoutée et d'une deuxième chaîne de production de panneaux de particules, créant ainsi 370 emplois de plus.

Pour prendre part à une visite virtuelle de l'usine, consultez le site egger.com/lexington. Pour planifier une visite de l'usine sur place, envoyez un courriel à [email protected].

Fondée en 1961 à St. Johann in Tyrol, en Autriche, EGGER GROUP est une entreprise familiale privée évaluée à plus de 3,5 milliards de dollars qui emploie plus de 10 400 associés. EGGER est un chef de file mondial dans la fabrication de matériaux à base de bois pour les industries du mobilier et de l'aménagement intérieur, des revêtements de sol et des produits de construction. La vaste gamme de produits à valeur ajoutée de l'entreprise comprend des stratifiés thermofusionnés (TFL), des stratifiés, des placages de chant, des panneaux de particules bruts, des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), des moulures de MDF et des revêtements de sol au fini laminé. Comptant 20 usines de production dans le monde, EGGER Wood Products LLC lance sa première installation de production en Amérique du Nord. L'usine de fabrication de panneaux de particules à la fine pointe de la technologie, dotée de capacités de lamellation de stratifiés thermofusionnés, a commencé sa production en septembre 2020. Une fois les travaux achevés, l'investissement total du projet sera d'environ 700 millions de dollars, et celui-ci créera environ 770 emplois directs.

