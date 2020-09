Options de surfaces décoratives créées en fonction des goûts et des tendances du marché

LEXINGTON, Caroline du Nord, 15 septembre 2020 /CNW/ - La première collection décorative EGGER conçue spécialement pour le marché nord-américain sera lancée le 1er octobre et offrira une gamme complète d'options de surface décorative assortie. Les architectes, les designers, les fabricants et les distributeurs découvriront le pouvoir de la multiplicité : plus de possibilités, davantage d'inspiration, un plus grand nombre de services et un meilleur accès, grâce à la nouvelle application de la collection.

« Nous sommes ravis de lancer en Amérique du Nord une collection conçue de façon réfléchie pour répondre aux désirs et aux besoins de ce marché, a déclaré Michaela Gimpl, experte en gestion de la décoration chez EGGER. Grâce à cette collection, les clients auront l'assurance de trouver les décors parfaits pour leurs projets, avec la qualité et l'innovation auxquelles ils s'attendent des produits EGGER. »

La collection propose une gamme complète de reproductions de matériaux et de grains de bois, en couleurs unies, dans des finitions allant de l'ultra-mat tendance au brillant haut de gamme, semblable à un miroir, en passant par des textures embossées en relief (EIR) qui rappellent les caractéristiques authentiques du vrai bois. Les décors les plus réussis de la collection mondiale précédente sont toujours offerts, complétés par de nouvelles tendances européennes et des conceptions développées spécialement pour le marché nord-américain.

Les décors sont offerts dans une suite complète de produits, y compris les stratifiés thermofusionnés (TFL), les stratifiés et les bandes de chants (avec plus de 125 variantes de grains assortis, d'accent et de finis). La collection comprend également des stratifiés avec un noyau coloré pour des finitions homogènes, de même que des TFL à peindre et des bandes de chant offrant une latitude créative maximale.

Les gammes Feelwood et PerfectSense d'EGGER sont des points forts de la collection, conférant éclat et chic à n'importe quel projet. La gamme Feelwood crée l'aspect remarquable et la sensation du vrai bois avec des textures profondes, dans un matériau de surface polyvalent. Il s'agit d'une excellente solution de rechange au bois massif ou aux placages, avec une durabilité accrue et un coût moindre. Les planches laquées PerfectSense offrent des surfaces mates et lustrées éblouissantes, avec durabilité et résistance aux égratignures et à l'abrasion.

Afin de mieux répondre aux besoins des architectes, des designers et des fabricants qui s'efforcent de respecter les échéances du projet et de livrer des meubles et un design d'intérieur de haute qualité et orientés tendance qui répondent à la demande de leurs clients, EGGER lance la première application de collection décorative EGGER. De pair avec des carnets d'échantillons et des brochures traditionnels, l'application vous donne un accès rapide au meilleur de la collection.

« Grâce à notre première collection décorative EGGER pour le marché nord-américain et à notre application complémentaire, les architectes, les designers et les fabricants sont prêts à saisir les occasions et à concrétiser leurs idées », a déclaré Lisa Thornton, chef du marketing pour l'Amérique du Nord à EGGER. « Notre objectif est de fournir le meilleur ensemble possible de produits et de services pour la conception et la création de mobilier et de designs d'intérieur orientés tendance. »

À propos de EGGER

Fondée en 1961 à St. Johann in Tirol, en Autriche, EGGER Group est une entreprise familiale privée dont la valeur est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Elle est composée de plus de 10 100 associés. Comptant 20 usines de production dans le monde entier, EGGER est un chef de file mondial dans la fabrication de matériaux à base de bois pour les industries des meubles, de la conception intérieure, des revêtements de sol et des produits de construction. Les produits à valeur ajoutée de la vaste gamme de l'entreprise, y compris les stratifiés, les panneaux de particules bruts, le stratifié thermofusionné (TFL), les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), les bandes de chant, les moulures en MDF et les planchers stratifiés, se trouvent dans d'innombrables espaces privés et publics dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.egger.com.

À propos d'EGGER North America

L'usine de Lexington d'EGGER est la première usine de fabrication de l'entreprise en Amérique du Nord. L'élaboration et la construction du projet en trois phases ont commencé en 2018. La première phase, une usine de fabrication de panneaux de particules à la fine pointe de la technologie, dotée de capacités de stratification, a atteint un jalon clé en septembre 2020 avec le début de la production. Le projet représente un investissement d'environ 700 millions de dollars et créera environ 770 emplois directs.

