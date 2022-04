Égalité entre les femmes et les hommes - Lancement d'un nouvel appel de projets pour soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes

QUÉBEC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes partout au Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a lancé aujourd'hui un nouvel appel de projets pour soutenir le développement d'initiatives locales, régionales ou nationales en matière d'égalité. Les organismes admissibles ont jusqu'au 10 juin 2022 pour soumettre un projet structurant pour leur milieu.

Cet appel de projets a pour objectif de promouvoir :

des rapports égalitaires ainsi que la lutte contre les stéréotypes sexuels et sexistes;

l'égalité en emploi et l'égalité économique entre les femmes et les hommes;

le partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la vie familiale, professionnelle, étudiante, sociale et politique;

la reconnaissance et la valorisation du travail non rémunéré ou invisible;

la santé et le bien-être des femmes;

l'amélioration de la prise en compte de l'égalité en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques;

la lutte contre la violence faite aux femmes;

le traitement égalitaire des femmes des minorités sexuelles, dont les femmes trans, et la lutte contre la lesbophobie;

la parité inclusive et diversifiée dans les lieux décisionnels, consultatifs et publics.

Rappelons que lors du dernier appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le gouvernement du Québec avait investi 6,9 millions de dollars pour soutenir 44 projets.

Citation :

« La pandémie a particulièrement touché les conditions de vie des femmes. Nous devons faire les efforts nécessaires pour nous assurer d'éviter un recul des acquis en matière d'égalité, et notre gouvernement en fait une priorité. Cet appel de projets fait partie d'un éventail d'actions qui sont et qui seront mises en œuvre pour y arriver. Je crois fermement que l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes passe par du travail sur le terrain, et c'est ce que les projets financés permettront de faire grâce à l'expertise des organismes partenaires. Les priorités de l'appel de projets ont été déterminées à la suite d'un large processus de consultation des organisations travaillant au quotidien à l'amélioration de la qualité de vie des femmes, et j'ai confiance qu'il permettra de répondre à leurs besoins. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La durée des projets peut être de deux à trois ans.

L'aide financière maximale est de 300 000 $.

La date limite pour participer à l'appel de projets est le vendredi 10 juin 2022, 23 h 59.

Pour plus d'informations sur l'appel de projets : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/developpement-des-enfants/consequences-stereotypes-developpement/appel-projets-egalite-femmes-hommes/apercu-appel-projets

