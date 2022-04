Égalité entre les femmes et les hommes - 200 000 $ pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Laurentides

QUÉBEC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, un investissement gouvernemental de 200 000 $ dans le cadre d'une nouvelle entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Cette entente, d'une durée de deux ans, permettra à la région des Laurentides de mettre en œuvre des projets permettant l'atteinte de ses propres cibles en matière d'égalité, une priorité pour le gouvernement.

L'entente sectorielle de développement a pu être signée grâce à un partenariat entre le Secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Réseau des femmes des Laurentides. Notons que le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides ainsi que les municipalités régionales de comté (MRC) d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, de Thérèse-De Blainville, des Laurentides et des Pays-d'en-Haut participeront aussi au financement et à la mise en œuvre de projets favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région. Ainsi, la région des Laurentides disposera d'une enveloppe totale de plus de 258 000 $.

À l'échelle nationale, six autres régions dont le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Laval, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec secteur Baie-James recevront une aide financière, portant ainsi l'investissement total du gouvernement à près de 1,2 million de dollars.

« Cette entente permettra la mise en œuvre de projets concrets visant à réduire le fossé des inégalités qui persistent toujours dans notre région. Je suis fière que les Laurentides puissent compter sur des partenaires ayant à cœur l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je profite de l'occasion pour inviter tous les acteurs locaux et régionaux à contribuer à ces projets. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité pour notre gouvernement. Une société égalitaire est une société forte et nous devons continuer à soutenir les initiatives en ce sens. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires régionaux qui se mobilisent année après année pour mettre en œuvre des projets concrets pour l'atteinte de l'égalité sur leurs territoires respectifs. Votre collaboration et votre expertise en condition féminine sont essentielles au développement de ces initiatives. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Ces nouvelles ententes bénéficieront à l'ensemble des citoyennes et des citoyens des régions concernées puisque, comme l'indique si bien ma collègue, une société égalitaire est une société forte. La progression vers la parité entre les femmes et les hommes, notamment dans les lieux décisionnels, est salutaire pour toutes et tous. En unissant nos efforts, nous pouvons rendre le Québec meilleur et atteindre les plus hauts sommets. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le financement de ces ententes sectorielles provient de l'action structurante 6 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021, qui vise à « soutenir des projets concrets d'envergure locale, régionale et nationale portant sur les grandes orientations de la Stratégie, privilégiant le développement de partenariats diversifiés et tenant compte de la dimension intersectorielle ».

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100