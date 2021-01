Efficacité énergétiqueQuébec injecte 5,5 M$ pour la création de la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique (SOFIAC)

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer le lancement officiel de la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique (SOFIAC) et le versement d'une aide financière de 5,5 M$ pour sa mise en marche. D'ici cinq ans, cette nouvelle société en commandite prévoit réaliser, dans les secteurs commercial et industriel, pour plus de 150 M$ de projets structurants de modernisation écoénergétique au Québec, grâce à un mode de financement novateur qui diminue substantiellement le risque pour les entreprises participantes.

À l'occasion du lancement de la SOFIAC, le ministre Julien était accompagné de M. Pierre Langlois, président d'Econoler, de Mme Geneviève Morin, présidente et directrice générale de Fondaction, ainsi que de M. Michel Méthot, directeur général de la SOFIAC. Mise sur pied par Fondaction et Econoler, la SOFIAC utilisera le soutien financier de 5,5 M$ offert par le Gouvernement du Québec pour l'accomplissement de ses activités de mise en œuvre et pour la réduction de ses coûts de transaction afin d'offrir aux entreprises des conditions intéressantes.

Entre autres avantages, la SOFIAC offrira aux entreprises des solutions clés en main pour moderniser leurs infrastructures sur le plan écoénergétique. Ces solutions seront adaptées à leurs besoins, tant sur le plan du financement que de l'accompagnement technique. Les entreprises, qui n'auront aucune mise de fonds à faire, conserveront une partie des bénéfices qui découleront des économies d'énergie réalisées, leur permettant ainsi d'augmenter leur rentabilité et leur compétitivité.

En plus d'attirer des investissements privés et institutionnels dans la rénovation de bâtiments commerciaux et industriels, de créer ou de maintenir des emplois lors du déploiement, d'augmenter la productivité et le flux de trésorerie des entreprises participantes grâce aux économies réalisées, cette initiative permettra globalement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, et ce, peu importe la forme d'énergie utilisée.

Citations :

« Les objectifs poursuivis par la SOFIAC font écho au Plan pour une économie verte 2030 et au Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, en visant des modes de financement non traditionnels pour soutenir la transition énergétique. En ce sens, la mission de ce nouveau joueur clé dans la modernisation écoénergétique doit être valorisée et soutenue pour bâtir un Québec toujours plus axé sur l'efficacité énergétique et l'énergie verte. Je suis fier de pouvoir compter sur l'expertise de cet acteur supplémentaire pour favoriser cette nécessaire transition. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui abonde dans le sens du Plan pour une économie verte 2030 que nous avons lancé récemment, lequel vise entre autres à réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des bâtiments, notamment par l'efficacité énergétique. En effet, la SOFIAC contribue à accélérer le virage vert des entreprises et à soutenir la transition climatique, et ce, par l'entremise de modes de financement créatifs. Grâce à elle, les entreprises pourront consommer moins et mieux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Partenaire de la mise en œuvre de la croissance verte des entreprises et la reprise de notre économie, la SOFIAC est un guichet unique qui propose une solution complète qui optimise la performance énergétique sans investissement de la part des bénéficiaires, et ce, pendant que l'entreprise utilise ses ressources techniques et financières pour développer son projet d'affaires. »

Pierre Langlois, président d'Econoler

« Beaucoup d'entreprises sont déterminées à améliorer leur bilan carbone grâce à l'efficacité énergétique, mais elles manquent de temps, d'expertise et/ou de financement adapté pour se lancer. Le concept innovant de la SOFIAC est un outil inédit pour leur permettre de mettre en œuvre de tels projets et de profiter des économies qui en découlent dès le jour 1. L'audace de cette nouvelle formule d'accompagnement a le potentiel d'accélérer la transformation positive de notre économie. »

Geneviève Morin, présidente et directrice générale de Fondaction

Faits saillants :

Fondée en 2020, la SOFIAC aide les entreprises des secteurs commerciaux et industriels à accroître leur rentabilité et leur compétitivité par le développement, le financement et la mise en œuvre de projets en efficacité énergétique. Le modèle d'affaires innovant de la SOFIAC permet à ses clients de profiter immédiatement d'une portion des économies réalisées par la diminution de la consommation d'énergie et, ainsi, d'économiser sans dépenser.

Le Plan directeur en transition, efficacité et innovation énergétiques et sa feuille de route sur le financement ont notamment l'objectif de s'assurer que les consommateurs d'énergie ont accès à une offre de financement remboursable diversifiée et adaptée aux projets de transition énergétique et climatiques, ainsi que d'encourager les investisseurs tant privés qu'institutionnels à participer à cette offre. La SOFIAC contribue à concrétiser cet objectif.

