EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - LES ENTREPRISES DU SECTEUR PRÉSENTENT LEUR VISION POUR DÉCARBONER LES BÂTIMENTS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - 24 entreprises québécoises expertes sur le terrain de l'efficacité énergétique et employant plus de 3000 personnes présentent leurs recommandations afin d'aider le Québec à réussir sa transition énergétique.

3 piliers

Leurs propositions conjuguent différentes solutions en matière de performance énergétique des bâtiments qu'ils soient résidentiels, industriels, commerciaux ou institutionnels. Il s'agit d'une stratégie intégrée autour de 3 piliers permettant une réduction de la consommation d'électricité, une électrification judicieuse et une gestion de la demande de pointe électrique. Grâce à cette stratégie, le Québec pourra réduire les coûts liés à l'électrification, en maximiser le potentiel d'utilisation et en minimiser les impacts environnementaux.

17 recommandations

Réunies au sein du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E), les entreprises membres articulent leur vision dans Le Manifeste sur la décarbonation des bâtiments du Québec. Le CQ3E y détaille ces 17 recommandations pour le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, Énergir, les promoteurs, les constructeurs et les gestionnaires immobiliers.

Chaque recommandation permet de concrétiser un pilier de la stratégie. À titre d'exemple :

Le Québec consomme 3,5 fois plus d'énergie par habitant que la moyenne mondiale et a la plus haute consommation d'électricité par habitant au Canada . Pour réduire les besoins énergétiques, le CQ3E propose entre autres :

● la récupération d'énergie perdue;

● l'amélioration des enveloppes de bâtiments (murs, fenêtres, toitures). Au Québec, nous chauffons la plupart de nos édifices résidentiels ou commerciaux avec la même technologie que celle du grille-pain. En effet, malgré les avancées technologiques et les programmes publics, le Québec n'a pas mis en place les plus récentes technologies permettant d'optimiser le recours à l'électricité. Pour s'assurer d'une électrification judicieuse, le CQ3E propose entre autres :

● l'installation des solutions de chauffage les plus performantes, notamment les thermopompes;

● la bonification des incitatifs financiers en faveur de ces dernières. Sans de nouveaux investissements, le réseau d'Hydro-Québec atteindra dans quelques années sa capacité maximale à produire et à livrer l'électricité à tous les Québécois en période de pointe hivernale. Pour limiter l'ampleur des investissements nécessaires pour augmenter la production électrique, le CQ3E propose plusieurs solutions pour une bonne gestion de la demande de pointe électrique. Par exemple :

● des thermostats intelligents;

● des systèmes de stockage d'énergie.

10 conditions essentielles

Regroupées au sein du CQ3E, les 24 entreprises et leurs 3000 employés ont réalisé 1.5 milliard de dollars d'activités au Québec en 2022. Elles possèdent l'expertise et le savoir-faire de terrain nécessaires à la mise en place des meilleures solutions d'efficacité énergétique. Leur expertise en réalisation de projets concrets est largement reconnue. Les 17 recommandations de leur Manifeste visent à créer les 10 conditions essentielles au déploiement de ces solutions à l'échelle de la province.

Ces conditions incluent entre autres : la formation des gestionnaires immobiliers, la redirection et la bonification des aides financières, la modernisation des structures tarifaires ainsi que l'intégration aux codes de construction d'une feuille de route pour l'atteinte de la carboneutralité.

Au cours des prochains mois, le CQ3E s'entretiendra avec les acteurs publics, privés et civils du secteur du bâtiment afin de les convaincre d'agir rapidement pour lever les obstacles légaux, financiers et technologiques qui limitent l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments du Québec.

« Le temps presse et le CQ3E invite tous les acteurs du secteur du bâtiment à passer de la théorie à la pratique en réalisant des projets concrets dans tous les bâtiments qui recèlent des occasions. Nos solutions se doivent d'être performantes, durables et résilientes. » Extrait du Manifeste sur la décarbonation des bâtiments du Québec

Citations

« Nous sommes très fiers de mobiliser et de fédérer les entreprises les plus expertes et crédibles du secteur pour porter le message de l'efficacité énergétique et d'une transition énergétique que nous n'avons pas le choix de réussir rapidement.»

François Dussault, président du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique

« Il nous faut cesser d'évaluer les projets d'efficacité énergétique en fonction de la seule rentabilité pour les investisseurs. Il faut aussi prendre en compte les bénéfices pour la société. Cela implique de rehausser à la fois les exigences de conception-construction et les appuis financiers pour les meilleures solutions. Il est contre-productif d'utiliser nos sources d'énergies propres pour alimenter des bâtiments ou des systèmes inefficaces. L'efficacité énergétique doit forcément aller de pair avec l'électrification. »

Mélanie Pitre, membre du Comité exécutif du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique

« Les technologies d'efficacité énergétique comme les thermopompes existent et nous les déployons déjà depuis plusieurs années. Il est maintenant temps d'accélérer le mouvement et que nos gouvernements, nos distributeurs d'énergie et nos gestionnaires immobiliers augmentent leurs efforts pour réussir la transition énergétique. »

Michel Méthot, vice-président du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique

« Bien que le secteur du bâtiment semble en relativement bonne posture du point de vue des émissions de GES, par comparaison avec les secteurs du transport et de l'industrie, il est primordial de comprendre que ce secteur peut fortement contribuer à l'effort de décarbonation. En effet, chaque unité de puissance ou de consommation électrique libérée par le secteur bâtiment contribue à la réduction de l'empreinte carbone et à la transition des autres secteurs, au moindre coût.»

Eddy Cloutier, membre du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique

« La mise en place de solutions de décarbonation peut et doit coïncider avec les efforts de résolution de la crise du logement. L'accélération prévisible de la nouvelle construction doit permettre l'adoption des meilleures solutions architecturales et technologies de chauffage.»

François Dussault, président du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique

À propos du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E)

Le Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique (CQ3E) a été créé le 10 juin 2019 en réunissant plusieurs fournisseurs de produits et de services de renom, désirant fédérer leur industrie et se donner un porte-voix dans le contexte de l'urgence climatique, pour faire la promotion active de l'efficacité énergétique en tant que solution essentielle aux enjeux de la décarbonation.

Les membres du CQ3E sont :

Aedifica Ainsworth Akonovia Ambioner Bouthillette Parizeau Ciet C-Nergie Dunsky Econoler Ecosystem Energénia Énergère Enero solutions Honeywell Johnson Controls Krome Lemay Master Nordexco Pomerleau Siemens Sofiac Trane TST

