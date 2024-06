- Le premier essai de phase III sur la prévention du VIH montre zéro infection -

- Le Comité indépendant de suivi des données a recommandé à Gilead de mettre fin à la phase à l'insu de l'essai PURPOSE 1 lors de l'analyse provisoire et d'offrir le lénacapavir en mode ouvert à tous les participants -

MISSISSAUGA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Gilead Sciences Canada a annoncé les principaux résultats d'une analyse provisoire de son essai pivot de phase III PURPOSE 1, qui indique que l'inhibiteur de capside du VIH-1, le lénacapavir sous forme d'injection deux fois par an, a obtenu une efficacité à 100 % dans le cadre d'une utilisation expérimentale dans la prévention du VIH chez les femmes cisgenres.

Le VIH demeure une épidémie au Canada. En moyenne, six Canadiens meurent chaque semaine de maladies liées au VIH et 35 autres reçoivent un diagnostic de VIH chaque semainei. Même si les options de prévention du VIH prises par voie orale actuellement disponibles peuvent réduire de plus de 90 % le risque d'infection par le VIH lors de rapports sexuels lorsqu'elles sont prises comme elles sont prescritesii, des obstacles persistent, notamment une faible sensibilisation aux comportements liés à la transmission et à la prévention, la consommation récurrente de médicaments, la stigmatisation et la discriminationiii.

Les principaux critères d'efficacité ont été atteints dans l'essai PURPOSE 1, soit la supériorité du lénacapavir deux fois par an par rapport à TruvadaMD par voie orale une fois par jour (emtricitabine à 200 mg et fumarate de ténofovir disoproxil à 300 mg; F/FDT) et l'incidence VIH habituelle. À la lumière de ces résultats, le Comité indépendant de suivi des données a recommandé que Gilead mette fin à la phase à l'insu de l'essai et offre le lénacapavir en mode ouvert à tous les participants.

« Comme les premières données montrent zéro infection et une efficacité à 100 %, le lénacapavir deux fois par an pourrait être une nouvelle option pour prévenir la transmission du VIH », a déclaré Wendy Arnott, directrice générale des Affaires médicales, Gilead Sciences Canada. « Nous demeurons concentrés sur notre objectif de mettre fin à l'épidémie de VIH à l'échelle mondiale et ici, au Canada. Nous avons hâte de voir d'autres résultats du programme clinique PURPOSE. »

Ce sont les premières données générées par le programme PURPOSE de Gilead, qui est le programme d'essais de prévention du VIH le plus complet et le plus diversifié jamais mené. Le programme PURPOSE comprend cinq essais de prévention du VIH dans le monde qui sont axés sur l'innovation scientifique, la conception d'essais, l'engagement communautaire et l'équité en santé.

Principales données de PURPOSE 1

PURPOSE 1 est une étude de phase III à répartition aléatoire et à double insu visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité du lénacapavir pour administration sous-cutanée deux fois par an pour la prophylaxie pré-exposition (PPrE) et DescovyMD une fois par jour par voie orale (emtricitabine à 200 mg et ténofovir alafénamide à 25 mg; F/TAF) chez plus de 5 300 femmes cisgenres et adolescentes âgées de 16 à 25 ans dans 25 centres en Afrique du Sud et trois en Ouganda. Les médicaments sont testés en parallèle, avec un groupe qui reçoit le lénacapavir deux fois par an et un groupe qui prend Descovy une fois par jour par voie orale.

De plus, un troisième groupe prend Truvada une fois par jour par voie orale. Les participants à l'étude ont été répartis au hasard selon un rapport de 2:2:1 pour recevoir le lénacapavir, Descovy et Truvada, respectivement. Comme des options efficaces de PPrE existent déjà, il y a un large consensus dans le domaine de la PPrE selon lequel un groupe placebo serait contraire à l'éthique; par conséquent, l'incidence VIH habituelle a été utilisée dans le cadre de l'essai comme principal comparateur et Truvada, comme deuxième comparateur.

Il n'y a eu aucun cas incident d'infection par le VIH parmi les 2 134 femmes du groupe lénacapavir (incidence de 0,00 par 100 personnes-années). Il y a eu 16 cas incident parmi les 1 068 femmes du groupe Truvada (incidence de 1,69 par 100 années-personnes). Les résultats ont démontré la supériorité du lénacapavir deux fois par an par rapport à l'incidence VIH habituelle (principal paramètre d'évaluation, incidence de 2,41 par 100 personnes-années) et la supériorité du lénacapavir deux fois par an par rapport à Truvada une fois par jour (paramètre secondaire), avec p < 0,0001 pour les deux paramètres. Au cours de l'essai, le lénacapavir était généralement bien toléré et aucune préoccupation importante ou nouvelle en matière d'innocuité n'a été observée.

L'incidence du VIH dans le groupe Descovy était similaire sur le plan numérique (39 cas incidents parmi les 2 136 femmes, incidence de 2,02 pour 100 personnes-années) à celle du groupe Truvada et n'était pas statistiquement supérieure à l'incidence VIH habituelle. Des essais cliniques antérieurs menés auprès de femmes cisgenres ont souvent révélé des problèmes d'observance aux comprimés oraux quotidiens pour la PPrE, et des analyses de l'observance relatives à Descovy et à Truvada dans le cadre de PURPOSE 1 sont en cours. Au cours de l'essai, Descovy et Truvada ont généralement été bien tolérés et aucune nouvelle préoccupation en matière d'innocuité n'a été observée. Des données plus détaillées de l'essai PURPOSE 1 seront présentées lors d'une prochaine conférence.

L'utilisation du lénacapavir et celle de Descovy pour la prévention du VIH chez les femmes cisgenres sont des méthodes expérimentales qui n'ont pas été jugées sûres ou efficaces et qui ne sont approuvées nulle part dans le monde.

Au Canada, TRUVADAMD est indiqué en association avec des pratiques sexuelles plus sûres dans le cadre d'une prophylaxie pré-exposition afin de réduire le risque d'infection par le VIH-1 lors de rapports sexuels chez les adultes exposés à un risque importantiv.

DescovyMD est indiqué pour la prophylaxie pré-exposition (PPrE) visant à réduire le risque de contracter le VIH-1 par voie sexuelle chez les adultes et les adolescents à risque pesant ≥ 35 kg, à l'exclusion des personnes présentant un risque lié à la pratique de relations sexuelles vaginales réceptivesv.

D'autres essais PURPOSE évaluant le lénacapavir deux fois par an pour la PPrE sont en cours

Gilead s'attend à obtenir des résultats de PURPOSE 2, un autre essai pivot du programme, à la fin de 2024 ou au début de 2025; cet essai évalue le lénacapavir deux fois par an pour la PPrE chez les hommes cisgenres qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les hommes transgenres, les femmes transgenres et les personnes non-binaires qui ont des rapports sexuels avec des partenaires de sexe masculin attribué à la naissance en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Pérou, en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis. La présentation réglementaire du lénacapavir pour la PPrE comprendra les résultats des essais PURPOSE 1 et PURPOSE 2, s'ils sont positifs, afin de s'assurer que le lénacapavir pour la PPrE peut être approuvé pour de multiples populations et communautés qui ont le plus besoin d'options de prévention du VIH supplémentaires.

Gilead s'est engagée à établir des partenariats avec les communautés affectées de manière disproportionnée par le VIH dans leurs pays et régions respectifs, et la contribution des communautés aux essais PURPOSE a joué un rôle déterminant dans des facteurs allant de la conception du programme aux stratégies de recrutement des participants. Ce type d'approche collaborative continuera d'aider Gilead à mettre en œuvre des essais cliniques avec rigueur, innovation et inclusion intentionnelle des communautés qui ont toujours été sous-représentées dans la recherche sur la prévention du VIH. Il contribuera également à renforcer les activités scientifiques d'après mise en œuvre que Gilead mènera pour PURPOSE 1 et les futurs essais réussis. Pour en savoir plus sur le programme PURPOSE, consultez Clinicaltrials.gov.

Renseignements importants sur l'innocuité de TRUVADAMD

Pour tout renseignement important au sujet de l'innocuité de TRUVADA, notamment sur les conditions d'utilisation clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables et les interactions médicamenteuses, veuillez consulter la monographie canadienne du produit sur le site www.gilead.ca .

Renseignements importants sur l'innocuité de DESCOVYMD

L'innocuité et l'efficacité de DESCOVY administré pour la prophylaxie pré-exposition au VIH-1 chez les enfants pesant moins de 35 kg n'ont pas été établies.

DESCOVY ne prévient pas les autres infections sexuellement transmissibles et ne guérit pas l'infection par le VIH ni le sida.

La monographie de DESCOVY comprend un encadré « Mises en garde et précautions importantes » :

Exacerbation de l'hépatite B à la suite du traitement : DESCOVY n'est pas homologué pour le traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB); l'innocuité et l'efficacité de DESCOVY n'ont pas été établies chez les personnes infectées par le VHB. L'arrêt du traitement par DESCOVY chez les personnes infectées par le VHB peut être associé à de graves exacerbations aiguës de l'hépatite, en raison de l'emtricitabine (FTC) ou du ténofovir alafénamide (TAF) entrant dans la composition de DESCOVY. Il faut surveiller étroitement la fonction hépatique au moyen d'un suivi clinique et d'un suivi de laboratoire pendant plusieurs mois au moins chez les personnes infectées par le VHB qui cessent de prendre DESCOVY. Le cas échéant, l'instauration d'un traitement contre l'hépatite B peut être justifiée.

Risque de résistance aux médicaments liée à l'administration de DESCOVY pour la prophylaxie préexposition au VIH-1 lors de l'infection précoce par le VIH-1 non diagnostiquée : DESCOVY ne doit être prescrit pour la PPrE au VIH-1 que chez les personnes dont la séronégativité pour le VIH a été confirmée immédiatement avant d'amorcer le traitement et au moins tous les trois mois durant le traitement. Des souches du VIH-1 résistantes ont été identifiées à la suite de l'administration de FTC/FTD pour la PPrE au VIH-1 chez des personnes dont l'infection était au stade aigu et n'avait pas été détectée. Il ne faut pas amorcer de traitement par DESCOVY pour la PPrE au VIH-1 en présence de signes ou de symptômes d'infection aiguë par le VIH-1, à moins que la séronégativité pour le VIH-1 ne soit confirmée.

L'innocuité et l'efficacité du traitement par DESCOVY pour la prophylaxie préexposition au VIH-1 chez les personnes à risque ayant des relations sexuelles vaginales réceptives n'ont pas été étudiées.

DESCOVY ne doit pas être administré en association avec des produits contenant l'un ou l'autre de ses composants ni avec des produits contenant de la lamivudine ou du fumarate de ténofovir disoproxil. De plus, il ne faut pas administrer DESCOVY en association avec de l'adéfovir dipivoxil.

Pour tout renseignement important au sujet de l'innocuité de DESCOVY, notamment sur les contre-indications, les mises en garde et précautions supplémentaires, les effets indésirables et les interactions médicamenteuses, veuillez consulter la monographie canadienne du produit, à l'adresse www.gilead.ca .

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui réalise des percées en médecine depuis plus d'une trentaine d'années, dans le but de créer un monde plus sain pour tous. Elle s'est engagée à mettre au point des médicaments novateurs pour prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, dont le VIH, l'hépatite virale, la COVID-19 et le cancer. Gilead exerce ses activités dans plus de 35 pays à travers le monde, et a établi son siège social à Foster City, en Californie. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://gilead.ca

Pour de plus amples renseignements sur Gilead, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse https://www.gilead.ca/, suivre Gilead sur Twitter (@Gilead Sciences) et LinkedIn, ou envoyer un courriel à l'équipe Affaires publiques de Gilead à l'adresse [email protected].

