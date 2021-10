Pour la PME montréalaise, être sélectionnée de nouveau par une multinationale française comme Derichebourg est plus qu'un symbole « nous savons que notre technologie permet à nos clients de diminuer les GES tout en demeurant performants au quotidien et sur les marchés publics. Cette commande de Derichebourg témoigne de l'efficacité de nos systèmes sur le terrain et surtout, de leur appréciation par nos clients, c'est majeur pour le développement de notre entreprise » affirme David Arseneault, président de Développement Effenco Inc.