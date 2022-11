EF Voyages Culturels annonce la création du Fonds canadien pour les Citoyens du Monde, 1 million de dollars pour des établissements scolaires au Canada

Ce fonds viendra en aide à plus de cinq cents élèves au cours des quatre prochaines années, en facilitant leur accès à une expérience de voyages scolaires transformatrice.

TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - EF Voyages Culturels (EF) annonce aujourd'hui la création du Fonds canadien pour les citoyens du monde. Cette initiative d'aide financière, prévue sur quatre années à l'échelle nationale, consiste en un engagement à hauteur d'un million de dollars au profit d'établissements scolaires pour qui les voyages éducatifs représentent une priorité pour leurs élèves. Dès cette année (2022-2023), le fonds viendra en aide aux élèves en prenant en charge la majeure partie de leurs frais de voyages éducatifs, afin de leur permettre de vivre une expérience scolaire internationale avec EF.

La création de ce fonds repose sur la conviction de EF que tous les élèves, peu importe leur identité de genre, origine ethnique, capacités physiques, orientation sexuelle et statut socio-économique, doivent avoir la possibilité de voir leur vie transformée par un voyage scolaire. Une trentaine d'établissements scolaires seront admissibles au programme pendant la première année du Fonds canadien pour les citoyens du monde, qui réserve également une partie du fonds à d'autres communautés qui souhaitent organiser des voyages scolaires pour leurs élèves.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer aujourd'hui la création du Fonds canadien pour les citoyens du monde », a déclaré la présidente d'EF Voyages Culturels, Alison Hickey. « Afin de nous assurer que ce programme ait une incidence positive sur les élèves canadiens, nous avons, lors de la création du fonds, consulté des enseignants et des chefs de file dans le système d'éducation canadien. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec les enseignants afin d'offrir à un nombre croissant d'élèves à travers le Canada la possibilité de vivre l'expérience d'un voyage scolaire ».

EF Voyages Culturels s'est également inspiré d'une leader d'opinion bien connue au Canada, Zita Cobb, présidente-directrice générale de Shorefast, un organisme de bienfaisance canadien reconnu, basé sur l'île Fogo (NL), afin d'envisager des façons différentes de venir en aide aux élèves canadiens et d'apporter des changements en profondeur dans les communautés scolaires au pays. EF et Shorefast croient tous les deux en la puissance de l'interconnexion entre les gens du monde entier, et sont convaincus que le changement durable est créé par l'impact et les résultats dans les communautés locales. EF est fière d'annoncer que les élèves de la Fogo Island Central Academy à Terre-Neuve-et-Labrador seront parmi les premiers bénéficiaires du Fonds canadien pour les citoyens du monde.

« Au nom de la Fogo Island Central Academy, nous sommes très reconnaissants d'avoir été choisis comme l'un des premiers bénéficiaires du Fonds canadien pour les citoyens du monde », a déclaré Kristen Gill, directrice de la Fogo Island Central Academy. « Nos élèves ont beaucoup de chance de se voir offrir cette merveilleuse opportunité d'élargir leur parcours d'apprentissage grâce au soutien de ce programme éducatif. Nous sommes impatients de voir où nos élèves iront. »

EF Voyages Culturels est une organisation qui place l'éducation au cœur de ses actions et qui est fermement convaincue que tous les élèves ont le droit découvrir le monde à travers ses populations, ses communautés et toutes les perspectives que cela amène.

En voyageant, les élèves apprennent à connaître le monde, se découvrent eux-mêmes et prennent conscience de leur influence dans le monde. Le Fonds canadien pour les citoyens du monde permettra à EF de collaborer avec davantage d'enseignants au Canada, pour offrir aux élèves des voyages scolaires qui leur permettront de développer leur potentiel, d'améliorer leurs résultats scolaires et, au bout du compte, d'acquérir les compétences nécessaires pour faire leur chemin et tailler leur place dans notre monde en perpétuelle transformation.

Pour en apprendre davantage sur le Fonds canadien pour les citoyens du monde, visitez le www.efvoyages.ca/fonds .

À propos d'EF Voyages Culturels

Fondée en 1965 à Lund, en Suède, EF Education First (EF) est le chef de file mondial de l'éducation internationale. EF offre aux étudiants mille et une façons de découvrir le monde, d'expérimenter de nouvelles cultures, d'apprendre une langue ou d'obtenir un diplôme. Avec pour mission d'ouvrir le monde à travers l'éducation, chaque programme EF contribue à construire des ponts entre les frontières et les cultures, à susciter une compréhension mutuelle et à créer de nouvelles opportunités pour les participants. EF Voyages Culturels fait partie de la famille d'entreprises EF Education First. Aujourd'hui, EF compte 52 000 employés dans plus de 600 écoles et 119 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.efvoyages.ca.

SOURCE EF Educational Tours Canada

