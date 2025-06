LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population de la fermeture immédiate de la route 1021 à la hauteur du kilomètre 16, sur le territoire du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James. Ce chemin est impraticable en raison de l'érosion par l'eau.

Un chemin de contournement est suggéré par la route 1005 et la route 113. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Eeyou Istchee Baie-James – Fermeture temporaire de la route 1021 au kilomètre 16 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Coordonnées du chemin fermé

R-1021 au kilomètre 16 (traverse Opaoca, chemin 2000)

Territoire du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James

Longitude : -77° 11' 43''

Latitude : 49° 36' 41''

Période de fermeture : Indéterminée

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Quévillon, au 819 755-4838.

