L'entreprise s'associe avec Frequency Foundry pour parler aux responsables des inscriptions dans le secteur de l'enseignement supérieur

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX :ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer sa participation à l'événement Strategic Enrollment Management (SEM) 2022 de l'American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO) sur la gestion stratégique des inscriptions qui se tiendra à Toronto, en Ontario, du 13 au 16 novembre 2022.

La conférence représente une occasion pour les membres du personnel du bureau du registraire, les conseillers académiques, les gestionnaires d'inscription, les responsables des admissions, de l'aide financière, des services aux étudiants et bien d'autres qui y participent d'acquérir des connaissances afin d'améliorer la réussite des étudiants grâce à des stratégies créatives de recrutement et de rétention.

Alithya et son partenaire Frequency Foundry présenteront Strategies to Shift from Independent CRM to an Institutional CRM (« Stratégies pour passer d'un CRM indépendant à un CRM institutionnel ») le mardi 15 novembre 2022, de 13 h 30 à 14 h 30. Lors de cette séance, Damien Dumas, responsable de la pratique d'enseignement supérieur à Alithya, et Charles Finstad, chef des revenus à Frequency Foundry, discuteront de la façon dont les établissements d'enseignement supérieur entreprennent leur transformation numérique et comment l'expérience des étudiants constitue un facteur de réussite. Voici les principaux points qui seront discutés :

Comment envisager un écosystème de gestion stratégique des inscriptions (Strategic Enrollment Management, SEM) pour répondre aux attentes des étudiants à l'égard d'une expérience numérique et personnalisée.

Pourquoi l'approche SEM est un processus axé sur les données et comment elle empêche la fragmentation des données, le cloisonnement des processus et la duplication des solutions.

Exemples de deux établissements d'enseignement supérieur canadiens qui l'ont fait.

Citation de Damien Dumas, responsable de la pratique d'enseignement supérieur à Alithya :

« Notre priorité absolue est d'aider les établissements d'enseignement supérieur à offrir une expérience positive aux étudiants. Nous avons constaté qu'il est souvent difficile pour plusieurs établissements de fournir des services centralisés qui sont essentiels pour offrir une expérience constante et personnalisée aux étudiants. Nous nous sommes associés à Frequency Foundry pour transformer la vision traditionnelle du CRM et l'élever à titre de plateforme institutionnelle de données des étudiants. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en matière de stratégie et de transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 900 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]