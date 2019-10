Education Resources, Inc. propose une nouvelle offre en ligne « Thérapies en milieu scolaire, Session 6 »

Dispensées en ligne, très appréciées, ces séances de formation continue s'adressent avantageusement aux ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes et autres professionnels en milieu scolaire

BOSTON, 1er octobre 2019 /CNW/ - Education Resources, Inc. (ERI) offre une nouvelle série en ligne, « Thérapies en milieu scolaire, Session 6 » (Therapies in the School Conference 6), enseignée par des experts de renommée nationale, notamment Anne Buckley Reen, Sue Cecere et Judith Kimball et Kim Wiggins. Cette série, alliant études de cas, démonstrations, exercices très élaborés dirigés en laboratoire et cours magistraux, est conçue de manière à ce qu'elle profite à un large groupe de professionnels englobant les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les assistants et les éducateurs spécialisés. Les participants apprendront des techniques, fondées sur des données probantes, leur permettant d'améliorer les résultats à l'endroit des élèves ayant des difficultés sensorielles, motrices, comportementales et d'apprentissage. Les inscriptions sont ouvertes, à l'adresse https://www.educationresourcesinc.com/courses/2019-05-17/therapies-in-the-school-online-conference-6/ , ou auprès d'ERI au 800-487-6530.