Education Resources, Inc. dévoile un nouveau site Web ainsi qu'une nouvelle identité de marque

Le nouveau site Web nouvellement conçu propose une interface utilisateur et des fonctionnalités améliorées qui permettent aux thérapeutes de rechercher des cours magistraux offerts partout au pays ou en ligne et de s'y inscrire. Conçu d'abord et avant tout pour les thérapeutes, le site Web assure une expérience plus personnalisée, permettant ainsi aux utilisateurs de connaître les cours suivis et les crédits d'éducation permanente cumulés. Ces derniers peuvent aussi obtenir des récompenses, consulter la biographie des membres de la faculté, lire les articles de blogue de l'ERI et s'intégrer à la collectivité en ligne, où ils peuvent discuter avec leurs collègues, échanger des idées et des connaissances, et partager leur expérience.

« Même si l'apparence de l'ERI a changé, notre promesse, qui vise à fournir des ressources exceptionnelles en matière de formation continue, demeure la même », souligne Carol Loria, MS, PT, présidente et cofondatrice de l'ERI. « L'actualisation de notre marque témoigne de notre évolution et de notre passion à aider les thérapeutes à atteindre les objectifs professionnels qu'ils se sont fixés tout en améliorant la vie de leurs patients et des étudiants. »

Fort invitant, le nouveau logo de la marque ERI représente le service supérieur de la société, son raffinement et son expertise au sein de l'industrie. Les couleurs primaires du logo (bleu marine et vert) rendent hommage au secteur des soins de santé, qui s'efforce d'améliorer les résultats pour le patient tout en rapportant que l'expérience de formation qu'offre l'ERI est à la fois dynamique et rafraîchissante.

« À l'ERI, nous offrons des connaissances qui sont transmises à des thérapeutes par des thérapeutes et qui changent le cours d'une vie », soutient Barbara Goldfarb, MS, PT, vice-présidente et cofondatrice de l'ERI. « Notre nouvelle image de marque et notre site Web amélioré expriment notre engagement constant, qui consiste à offrir de la formation continue et des expériences enrichissantes rappelant aux thérapeutes pourquoi ces spécialistes aiment leur métier. »

À propos d'Education Resources, Inc.

Education Resources, Inc. (ERI) est un prestataire accrédité de formation continue dont les connaissances, transmises à des thérapeutes par des thérapeutes, changent le cours d'une vie. En 1985, Barbara Goldfarb, MS, PT, et Carol Loria, MS, PT, ont fondé l'ERI. Elles ont ainsi créé une ressource qui accorde la priorité à la formation concrète et à la pratique fondée sur des données probantes afin d'améliorer les résultats pour le patient, d'établir une communauté et de promouvoir la carrière des participants. La formation continue qu'elles offrent, sans oublier les membres réputés de la faculté de l'ERI, les établissements associés et les employés dévoués, fait de l'ERI le prestataire de choix de formation continue pour des milliers de thérapeutes de partout au pays. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.educationresourcesinc.com ou téléphonez au 800-487-6530.

Personne-ressource pour les médias :

Alyson Loria

info@educationresourcesinc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457316/Education_Resources_Inc.jpg

SOURCE Education Resources, Inc.

