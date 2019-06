Éducation à la sexualité dans les écoles secondaires : l'expertise de Tel-jeunes en appui au personnel scolaire de partout au Québec

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Profitant de la fin de l'année scolaire, Tel-jeunes est fier de dévoiler les retombées positives de son implication auprès des écoles secondaires dans le cadre du déploiement des contenus obligatoires en éducation à la sexualité. Afin d'outiller les membres du personnel scolaire de partout à travers la province et en complémentarité avec la formation offerte par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Tel-jeunes offre gratuitement, depuis le début de l'année scolaire, une formation intitulée L'éducation à la sexualité des adolescent.e.s : savoir-être et stratégies d'intervention. À ce jour, ce sont plus de 1300 membres du personnel scolaire provenant d'une soixantaine d'écoles publiques (17 commissions scolaires) et d'une vingtaine d'écoles privées de partout au Québec qui ont pu bénéficier de l'expertise de Tel-jeunes en matière d'éducation à la sexualité chez les adolescent.e.s.

Développée par Tel-jeunes en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui appuie aussi financièrement l'organisme, la formation offerte répond à un besoin et permet aux membres du personnel scolaire de développer des stratégies d'interventions simples et efficaces. Rappelons que les fréquentations amoureuses et la sexualité font partie des sujets les plus souvent abordés à Tel-jeunes depuis sa création en 1991. C'est cette expertise qui a mené le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à identifier Tel-jeunes comme un partenaire pouvant contribuer, de façon complémentaire, à la formation du réseau scolaire dans le cadre des contenus obligatoires en éducation à la sexualité.

Une formation appréciée

Depuis son implantation, la formation connait un vif succès en plus d'être appréciée des participants qui, selon un récent sondage, affirment à 89 % que le contenu présenté leur a permis d'acquérir des connaissances sur les besoins et préoccupations des jeunes en matière de sexualité. De plus, 84 % des participants ont aussi affirmé comprendre davantage les forces qu'ils ou elles possèdent pour faire l'éducation à la sexualité. « L'approche préconisée par Tel-jeunes met de l'avant les forces des enseignants et membres du personnel scolaire comme pédagogues et leur permet de gagner en confiance et de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être des experts pour offrir une éducation à la sexualité de qualité. En plus de déconstruire des mythes sur la vie sexuelle et affective des jeunes, la formation permet au personnel scolaire de s'approprier le modèle d'intervention de Tel-jeunes, ce qui leur donne une bonne base pour répondre aux questions ou recevoir des confidences des jeunes », mentionne Myriam Day Asselin, sexologue, coordonnatrice des contenus à Tel­jeunes et responsable de la mise en place de cette formation. Bonne nouvelle, cette formation, entièrement gratuite, sera offerte à nouveau au cours de l'année scolaire 2019-2020 et, déjà, plusieurs écoles ont confirmé leur intérêt à y participer.

À propos de Tel-jeunes

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 1991. Une équipe d'intervenants professionnels est disponible pour eux 24 h/7 jours par téléphone, texto, clavardage et courriel. Les adolescent.e.s de 12 à 17 ans sont les principaux utilisateurs.trices des services offerts par Tel-jeunes. Depuis ses débuts, Tel-jeunes est venu en aide à environ 1 800 000 jeunes de partout au Québec. Le site Internet teljeunes.com offre une foule d'informations aux jeunes et Tel-jeunes diffuse régulièrement des capsules d'information sur des sujets touchant directement les adolescent.e.s via Facebook et YouTube.

Pour joindre les intervenants professionnels de Tel-jeunes :

Téléphone : 1 800 263-2266/Texto : 514 600-1002/teljeunes.com

