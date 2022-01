Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école - OSEntreprendre conjugue ses forces avec 15 alliés stratégiques

QUÉBEC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - OSEntreprendre est fier de faire partie de l'écosystème national qui œuvre auprès des jeunes du primaire à l'université en partageant l'objectif de développer l'Éducation à l'esprit d'entreprendre partout au Québec! Pour la 24e édition du Défi OSEntreprendre, l'organisme collabore étroitement avec :

« Les collaborations avec ces organismes nationaux permettent d'appuyer le développement de l'esprit d'entreprendre et de mettre en lumière les élèves et les étudiants qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Les effets de nos interventions respectives soutiennent les intervenants scolaires tout en contribuant à la motivation et la réussite scolaire des jeunes », souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

À propos de l'Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école

L'Éducation à l'esprit d'entreprendre à l'école, avec ses leviers de sensibilisation, d'expérimentation, de rayonnement et d'affirmation, est une formidable approche pédagogique qui génère des retombées significatives sur le développement des élèves en contribuant à la culture entrepreneuriale; à la persévérance scolaire et à la réussite éducative; à la satisfaction et à l'épanouissement personnel; en plus de l'orientation professionnelle. Les intervenants scolaires qui utilisent la pédagogie entrepreneuriale affirment renouveler leurs pratiques, ressentir plus de plaisir à enseigner, observer une réduction des troubles de comportement et de gestion de classe.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum Media. La date limite d'inscription de la 24e édition est le 15 mars 2022, 16 h.

