Éducaloi présente une initiative pour mieux comprendre ses droits au quotidien

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Éducaloi est fier de dévoiler aujourd'hui sa toute nouvelle campagne publicitaire intitulée « Vos droits au quotidien », une initiative qui vise à rendre l'information juridique encore plus accessible, claire et concrète pour toute la population du Québec. Déployée entre le 27 octobre et le 14 décembre à travers deux capsules télévisées et de l'affichage dans le Grand Montréal, cette campagne ludique cherche à démontrer que les notions de droit sont au cœur du quotidien.

Conçue pour rendre le droit accessible, elle aborde 8 grandes thématiques qui redirigent vers des contenus éducatifs disponibles en ligne sur le site d'Éducaloi. Parmi les thématiques, on retrouve notamment le droit du travail, l'union parentale ou encore les testaments. Dès aujourd'hui, s'affichent ainsi des déclinaisons rigolotes aux quatre coins de la ville afin d'illustrer comment le droit s'invite dans le quotidien, avec une touche d'humour et de créativité :

-- Est-ce que mon boss peut me renvoyer parce que je dis « la bus » ?

-- Est-ce que mon chien peut être mon célébrant ?

-- Est-ce qu'en union parentale, je dois partager ma brosse à dents ?

-- Est-ce que je peux léguer mon basilic à ma sœur ?

Nouvelle direction, même mission : Éducaloi poursuit sa lancée

L'organisme à but non lucratif accueille depuis peu un nouveau directeur général, Me Frédérick Roussel. Sous sa gouverne, Éducaloi entend poursuivre son engagement à rendre le droit accessible, facile à comprendre et à utiliser dans la vie quotidienne, notamment avec des actions de communication variées telles que cette campagne. Avec un style plus familier misant sur la créativité, Éducaloi espère également résonner auprès des plus jeunes, un public qui cherche des réponses concrètes, simples et rapides à ses questions.

Cette nouvelle campagne survient également à un moment charnière pour Éducaloi, alors que l'organisme a franchi le cap des 25 ans en 2025. Aujourd'hui, l'organisme offre plus de 1 600 contenus d'information juridique gratuitement sur son site Web pour informer et accompagner la population du Québec au quotidien. Éducaloi enregistre d'ailleurs plus de 6 millions de visites par année, preuve qu'il y a un besoin réel pour des informations vulgarisées en matière de droit.

Citation

« Trop souvent, le droit est perçu comme complexe, réservé aux spécialistes. Chez Éducaloi, on croit que tout le monde devrait pouvoir comprendre facilement ses droits et ses responsabilités. Cette campagne illustre parfaitement notre approche : une information juridique fiable, claire, et livrée avec une touche ludique, parfois même un brin loufoque, pour briser les barrières. On veut que toutes les personnes vivant au Québec se sentent interpellées et qu'elles s'approprient le langage juridique, sans jargon ni détour, pour mieux s'outiller dans leur quotidien. »

- Me Frédérick Roussel, directeur général, Éducaloi

À propos d'Éducaloi

Éducaloi est un organisme de bienfaisance neutre et indépendant, dont la mission est de rendre le droit accessible, facile à comprendre et à utiliser dans la vie quotidienne. Grâce à sa double expertise en communication claire du droit et en éducation juridique, notre équipe s'adresse à chaque personne au Québec, peu importe son âge, ses origines, sa situation sociale, sa religion, son identité de genre, son statut migratoire ou toute autre condition. Éducaloi œuvre également pour les professionnelles et professionnels des milieux communautaires, juridiques, sociaux et du personnel enseignant.

Nous agissons en :

-- Développant des outils d'information et d'éducation juridiques pour la population (articles, vidéos, guides interactifs, ateliers, balados, etc.).

-- Accompagnant des organisations dans le développement et le renforcement de compétences de leur personnel grâce à des formations et des outils adaptés.

-- Collaborant avec les milieux juridique, institutionnel, scolaire et communautaire pour répondre aux enjeux rencontrés par leurs différents publics.

