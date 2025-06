Edphy International: 60 ans d'héritage et de vision

VAL-MORIN, QC, le 7 juin 2025 /CNW/ - Cette année marque un moment charnière pour Edphy International, qui célèbre avec fierté 60 ans d'existence. Fondé en 1965 sur les valeurs olympiennes d'excellence, de respect et d'amitié, Edphy est aujourd'hui une référence incontournable dans les secteurs des camps, du plein air, du sport, du loisir et du tourisme éducatif. Depuis sa création, plus d'un demi-million de jeunes de 4 à 16 ans provenant du Québec, du Canada et des quatre coins du monde ont vécu l'expérience marquante qu'offre Edphy.

Parmi eux, plusieurs personnalités bien connues ont foulé les sentiers du camp, dont Jean Charest, Jacques Villeneuve, Pierre-Karl Péladeau et Catherine Éthier.

Une saison 2025 en pleine effervescence

Le 60e anniversaire coïncide avec une saison estivale prometteuse marquée par une hausse des inscriptions de 10 % en rapport à 2024. Près de 10 000 campeurs sont attendus sur les différents sites d'Edphy, dont cinq en milieu urbain. L'été s'annonce riche en découvertes et résolument tourné vers l'international.

Depuis 2014, Edphy renforce son réseau mondial en visitant des camps aux quatre coins du globe dans le but d'approfondir sa compréhension de l'industrie des camps, notamment linguistiques, ainsi que du sport et du loisir à l'échelle internationale. Ce réseau lui offre aussi l'occasion d'explorer des approches innovantes, de nourrir sa réflexion et d'évaluer les synergies possibles, que ce soit au niveau des programmes, des services ou de l'accueil de groupes dans ses installations. Ces échanges ont d'ailleurs récemment inspiré la création d'activités centrées sur le développement des compétences socioaffectives, en misant sur le plein air et l'activité physique.

Parallèlement, la nouvelle équipe a modernisé le site principal de Val-Morin, maintenant ouvert à l'année. Le centre accueille une clientèle variée : fondations, associations, groupes corporatifs et internationaux, entre autres. Une évolution fidèle à la mission d'origine : rendre le sport accessible à tous.

L'héritage visionnaire de M. Yvan Dubois

Edphy a été fondé par Yvan Dubois, pionnier du sport et du loisir au Québec, intronisé au Panthéon des sports du Québec et récipiendaire de l'Ordre du Canada. Ancien receveur dans l'organisation des Braves de Milwaukee, il est ensuite appelé, par le Père Sablon, à présider l'Association canadienne des centres de loisirs. Ce mandat l'amène à parcourir 22 pays pour observer les meilleures pratiques en sport, loisir et éducation, et c'est inspiré par ces découvertes qu'il fonde en 1965 le premier centre de plein air mixte et privé du Québec.

Visionnaire, Yvan Dubois n'a cessé de bâtir des ponts entre les générations et les cultures -- que ce soit à travers les Jeux gymniques (aujourd'hui les Jeux du Québec), Mission Québec 76 ou, plus tard, en tant que directeur général et maire du Village olympique de Montréal en 1976. Dans chacun de ses projets, il défend une conception audacieuse du vivre-ensemble, misant sur le dialogue, les échanges interculturels et la convivialité, une approche profondément humaine et inclusive, qui résonne encore aujourd'hui dans la mission d'Edphy.

Célébration marquante

Pour souligner ses 60 ans, Edphy a organisé une grande journée portes ouvertes sur son site de Val-Morin. Visite des installations, retrouvailles, et inauguration d'une exposition permanente sur l'histoire du camp étaient au programme. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour témoigner de leur attachement au camp, dont d'anciens campeurs, des personnalités publiques et de précieux partenaires.

Citations

« Ce 60e anniversaire est l'occasion de regarder tout ce que notre mission a permis de semer depuis les débuts. Ce qui me rend le plus fière, c'est de constater qu'Edphy, pour plusieurs, laisse une véritable trace -- une empreinte qui dépasse le simple souvenir et qui les accompagne longtemps. C'est aussi un moment pour prendre du recul, mesurer le chemin parcouru, et surtout, réaffirmer notre volonté de continuer à faire une différence. C'est ça, pour moi, la vraie réussite. Et c'est exactement ce qu'on veut continuer à cultiver. »

-Marilyse Richard-Robert, Présidente d'Edphy International

« Le sport et l'éducation ont toujours occupé une place importante dans ma vie, et c'est dans cet esprit que j'ai fondé Edphy qui est devenu plus qu'un projet : c'était mon bébé. J'y ai mis tout mon cœur et voir ce camp, le premier centre de plein air privé au Québec, poursuivre sa route après 60 ans, en restant fidèle à sa mission d'origine, m'émeut profondément. Rares sont les milieux qui permettent d'avoir un tel impact sur le développement des jeunes. Le camp, c'est un tremplin vers l'autonomie, la confiance, l'affirmation de soi. Ce sont des expériences qui marquent une vie. Et croiser aujourd'hui des adultes qui me disent que leur passage à Edphy a changé leur trajectoire, ça me confirme qu'on a semé quelque chose de grand. À celles et ceux qui prennent le relais, je vous souhaite de vivre autant de bonheur que j'en ai eu avec Edphy. »

-Yvan Dubois, fondateur d'Edphy International

À propos d'Edphy International

Situé au cœur de 590 acres de forêt laurentienne à Val-Morin, à seulement 80 km de Montréal, le Centre de plein air Edphy rayonne à l'échelle nationale et internationale grâce à son approche éducative novatrice et à ses programmes distinctifs en sport, loisir et plein air. Depuis plusieurs décennies, il accueille des participants du Québec, du Canada et de plus de 40 pays répartis sur les cinq continents -- notamment en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud -- favorisant ainsi les rencontres interculturelles, tout en offrant un environnement propice au développement global de chacun, à travers des activités sportives, culturelles et éducatives. Edphy déploie également son offre dans cinq sites satellites situés à Montréal, Rosemère et Longueuil, sous forme de camps de jour. Ces sites proposent une programmation axée sur le sport et le plein air, enrichie de volets spécialisés, linguistiques, artistiques et technologiques.

SOURCE Edphy International

Pour tout renseignement : Maxime Bordeleau, TACT, Cellulaire : 819 698-3105, [email protected]