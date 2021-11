NEW YORK, 2 novembre 2021 /CNW/ - EDM Council, une association commerciale intersectorielle pour la gestion et l'analyse des données, a publié son premier rapport de recherche fournissant des idées et des recommandations de première main pour la mise en œuvre de pratiques exemplaires liées à la gestion des données des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les entités déclarantes.

Le rapport examine de près :

Les problèmes de la gestion des données auxquels sont confrontées les entreprises en matière de déclaration et de divulgation des données ESG;

Les personnes responsables de la production des rapports ESG;

Les plans et les stratégies de gestion des données pour soutenir les rapports ESG;

La qualité des données ESG liées aux sources de données directes et indirectes;

Les capacités de gestion des données liées à la vérification et à l'assurance internes et externes.

Les rapports sur les ESG en sont encore aux premières étapes, alors que les normes et les règlements évoluent et se développent. Ils fournissent des renseignements importants sur le rendement, les risques et la stratégie globale d'une entreprise, et les données qui en découlent sont utilisées par de multiples parties prenantes au sein de l'écosystème ESG, y compris les investisseurs, les propriétaires d'actifs, les organismes de réglementation, les clients, les fournisseurs et les employés. L'accent mis sur les ESG, y compris les émissions de carbone, la biodiversité, la consommation d'eau, la santé et la sécurité des employés, la diversité de genre, l'égalité des salaires, le travail des enfants, ainsi que la culture et l'éthique, crée un ensemble unique de problèmes en raison des complexités associées aux données sous-jacentes, et à la gestion de ces données.

Ce document a été élaboré par le groupe de travail sur les ESG d'EDM Council, qui a été formé en 2020 afin d'étudier les problèmes actuels liés aux données dans l'écosystème ESG. Le groupe de travail a abordé la question en examinant le problème du point de vue d'un professionnel des données dans chaque groupe constitutif - entité déclarante, agrégateur de données, société de recherche et d'évaluation, société d'investissement et de création de produits, et propriétaire d'actifs.

« Tout le monde essaie de comprendre comment intégrer les principes ESG dans les stratégies de leur organisation et utiliser les données ESG dans l'ensemble de l'écosystème ESG. Les données sont le lien qui relie tous les éléments entre eux. Par conséquent, les données ESG et la gestion des données, qui en sont encore aux premières étapes de développement, sont essentielles pour toutes les parties prenantes, a déclaré Eric Bigelsen, président du conseil sur l'engagement de l'industrie et président du groupe de travail sur les ESG d'EDM Council. Ce document examine des éléments tels que la préparation de rapports de données, les personnes à qui la responsabilité des données incombe et des conseils précis de notre groupe de travail sur les ESG quant aux étapes clés à suivre pour améliorer les pratiques exemplaires pour les ESG au sein de toute organisation. »

Ce document sur les ESG pour les entités déclarantes d'EDM Council est la première partie d'une série de documents qui contiendra les résultats d'une étude de neuf mois détaillant les problèmes et les recommandations en matière de données ESG. Le rapport intègre les commentaires des professionnels des données de multiples industries, de professionnels de la production de rapports sur la durabilité des entreprises, de spécialistes en matière d'ESG et d'autres chefs d'entreprise dans un effort qui s'étend à plus de 80 organismes participants et à plus de 150 professionnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements et pour télécharger le rapport complet sur les ESG pour les entités déclarantes d'EDM Council , veuillez consulter le site :https://app.smartsheet.com/b/form/45e8fb7e57844ff5bb39098733818e70

