NEW YORK, 14 février 2024 /CNW/ - EDM Council a lancé le Programme d'excellence en matière de données en réponse au besoin croissant de mesures normalisées et de reconnaissance de l'excellence en gestion des données au niveau organisationnel. EDM Council est l'association commerciale mondiale qui fournit des pratiques exemplaires, des normes et de la formation pour faire progresser la gestion des données et l'analyse avancée. Cette initiative novatrice vise à reconnaître les organisations qui se consacrent à l'amélioration continue et à l'excellence en matière de gestion des données, en se fondant sur des pratiques exemplaires reconnues à l'échelle mondiale.

Malgré l'importance cruciale des données en tant qu'actif stratégique pour les organisations, bon nombre d'entre elles ont de la difficulté à gérer les données de façon efficace, efficiente et uniforme. Le Programme d'excellence en matière de données aide les organisations à développer une culture qui démontre leur engagement envers la gestion des données en tant que programme permanent stratégique, en utilisant un cadre de pratiques exemplaires pour mesurer la capacité. L'atteinte de divers critères est reconnue dans l'industrie.

« EDM Council a le plaisir de lancer le Programme d'excellence en matière de données avec ses membres, favorisant ainsi la création d'une communauté d'organismes voués à libérer la pleine valeur de leurs actifs de données, a déclaré John Bottega, président, EDM Council. À mesure que les organisations s'engagent dans cette voie, non seulement elles rehaussent leurs capacités de gestion des données, mais elles se positionnent aussi comme des chefs de file en matière d'excellence des données. »

Les éléments clés du Programme d'excellence en matière de données comprennent :

Formation et certification de l'équipe de gestion des données fondées sur le modèle d'évaluation de la capacité de gestion des données

Évaluations indépendantes et plans d'amélioration des capacités menés avec les partenaires certifiés d'EDM Council

Reconnaissance des réalisations

Global Data Management Benchmark Repository (Répertoire de référence sur la gestion des données à l'échelle mondiale)

Les membres fondateurs du Programme d'excellence en matière de données comprennent à la fois les entreprises participantes et les partenaires certifiés, qui sont autorisés par l'EDM Council à aider les membres à respecter les critères du programme :

« Nous sommes honorés d'être l'un des fondateurs du Programme d'excellence en matière de données, une initiative mondiale unique en son genre qui reconnaît les organisations qui s'engagent continuellement à adopter des pratiques exemplaires dans l'ensemble de leurs fonctions de données, a déclaré Ben Clinch, chef de l'architecture de l'information, BT Group. Nous constatons déjà des résultats, comme une culture d'équipe vouée à offrir la meilleure qualité et la plus grande valeur pour nos actifs de données. »

« L'une des priorités constantes de Freddie Mac est d'être à l'avant-garde de l'excellence en matière de données dans nos pratiques d'affaires, a déclaré Aravind Jagannathan, vice-président et chef des données pour les maisons unifamiliales chez Freddie Mac. En tant que membre fondateur du Programme d'excellence en matière de données d'EDM Council, nous nous réjouissons à l'idée de contribuer de façon significative à ce domaine à l'échelle mondiale et de continuer à cultiver l'excellence en matière de données de premier plan au sein de nos équipes Freddie Mac et dans l'ensemble de l'industrie. »

