EDM Council désigne Google Cloud comme solution certifiée en nuage

Les clients de Google Cloud qui migrent des données sensibles vers le nuage peuvent le faire en toute confiance maintenant que Google Cloud a obtenu la certification relative au cadre de contrôle de CDMC d'EDM Council

NEW YORK, 26 juin 2023 /CNW/ -- EDM Council , la principale association commerciale mondiale sans but lucratif qui défend la gestion et l'analyse des données, a annoncé aujourd'hui que la nouvelle architecture de solution de Google Cloud, qui combine la BigQuery et Dataplex de Google Cloud, a fait l'objet d'une évaluation indépendante par KPMG et a été certifiée par EDM Council comme solution infonuagique certifiée en CDMC (capacités de gestion des données en nuage).

« Il s'agit d'une étape importante pour Google Cloud et le cadre de CDMC, a déclaré John Bottega, président d'EDM Council. Google Cloud fait progresser l'adoption de l'informatique en nuage dans toutes les industries. Maintenant en tant que solution infonuagique certifiée en CDMC, les clients peuvent avoir la certitude supplémentaire que l'architecture de Google Cloud a les contrôles clés et les pratiques exemplaires acceptées en place pour protéger leurs données dans le nuage. »

« La migration vers le nuage est une étape importante que de nombreuses entreprises sont encore en train de franchir », a ajouté Mark Tomlinson, architecte principal chez Google Cloud, qui a dirigé le projet. « Bien que les entreprises souhaitent accélérer leur adoption de l'informatique en nuage, il y a des risques liés aux données que certaines d'entre elles peuvent trouver difficiles. La nouvelle architecture de la solution et la certification en CDMC devraient offrir la tranquillité d'esprit et soutenir les directeurs des données dans cette étape cruciale pour leurs entreprises. »

Selon le sondage Google Cloud Brand Pulse , mené au quatrième trimestre de 2022, plus de 40 % des organisations utilisent de plus en plus les services et les produits infonuagiques en raison du climat macroéconomique actuel. Cependant, au fur et à mesure que les entreprises accélèrent leur adoption, leurs directeurs des données font face à un nouveau défi, à savoir comment ils peuvent efficacement sécuriser, gérer et gouverner des volumes en rapide expansion de leurs données les plus sensibles dans un environnement inconnu. Cette nouvelle architecture intégrant les 14 contrôles clés et automatisations du cadre de CDMC peut donner aux clients nouveaux et existants de Google Cloud la confiance nécessaire pour migrer leurs données sensibles vers le nuage.

Le cadre de CDMC , élaboré et publié par le Groupe de travail en CDMC d'EDM Council, fournit un ensemble complet de capacités, de normes et de pratiques exemplaires en matière de gestion des données pour la mise en œuvre en nuage. Parmi les contributeurs au cadre, on compte quelques-unes des plus grandes entreprises des industries réglementées, tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques, ainsi que des organisations de services technologiques et de grands cabinets de consultation. La certification en CDMC des solutions infonuagiques est obtenue au moyen d'un examen complet effectué par un partenaire autorisé en CDMC. Le 7 juillet 2021, le Groupe de travail a publié les 14 contrôles clés et automatisations du cadre de CDMC pour la protection des données sensibles dans le nuage comme premier livrable. Il est disponible sous licence gratuite pour toutes les industries sur le site Web d'EDM Council.

En savoir plus :

Pour en savoir plus sur l'architecture de la solution de CDMC de Google Cloud, lisez le livre blanc : https://cloud.google.com/docs/security/implement-cdmc-framework

Pour accéder à la solution, visitez le dépôt GitHub de CDMC de Google Cloud : https://github.com/GoogleCloudPlatform/cdmc

Pour en savoir plus sur le cadre de CDMC et obtenir un document téléchargeable : https://edmcouncil.org/page/CDMC

Pour en savoir plus sur EDM Council : https://edmcouncil.org/

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale fondée pour hisser la pratique de la gestion et de l'analytique des données au rang de priorité stratégique et opérationnelle. À ce titre, elle est la principale porte-parole mondiale de l'élaboration et de la mise en œuvre de normes, de pratiques exemplaires et de programmes de formation et de certification complets relativement aux données. Avec plus de 350 organisations, représentant plus de 25 000 professionnels de la gestion des données dans les Amériques ainsi que dans les régions de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, ainsi que de l'Asie, EDM Council offre aux professionnels des données un lieu pour interagir, communiquer et collaborer autour des défis, de même que pour faire avancer la gestion et l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, consultez le site https://edmcouncil.org/ .

