Éditorial du Global Times : La nouvelle voie de la Chine aura une signification mondiale plus riche

BEIJING, 25 octobre 2022 /CNW/ - Dimanche midi, des membres du Comité permanent du Bureau politique du 20e Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) ont comparu devant la presse dans le Palais de l'Assemblée du peuple à Beijing. Cet événement marque le succès d'une série d'importants programmes politiques entourant le 20e Congrès national du PCC. Comme un énorme navire, la Chine ira de l'avant sous la direction du nouveau Comité central du PCC, avec le camarade Xi Jinping à sa tête. La voie tracée par le Parti revêt une importance mondiale : Elle reflète non seulement la maturité et la stabilité du PCC en tant que grand parti, mais apporte aussi de la certitude dans un monde tourmenté par les changements et les bouleversements.

La Chine est un grand pays qui compte près d'un cinquième de la population mondiale et plus de 18 % de l'économie mondiale. Sa stabilité politique est une bonne nouvelle pour le monde entier. Le 20e Congrès national du PCC fournit non seulement un plan clair pour la prochaine étape du développement, mais assure également qu'un solide noyau de dirigeants peut garantir sa mise en œuvre. Cela donne au monde des attentes stables en matière d'observation et de compréhension de la Chine. Nous remarquons que de nombreux analystes à l'extérieur de la Chine ont mis l'accent sur la continuité de l'orientation et des politiques de développement de la Chine après le 20e Congrès national du PCC, ce qui est rare dans la situation internationale actuelle pleine d'incertitudes.

En tant que plus grand parti politique au monde, qui mène la deuxième économie du monde et compte plus de 96 millions de membres, la fermeté, la continuité et la stabilité politiques du PCC concernent non seulement le 1,4 milliard de Chinois, mais aussi l'ensemble de la société humaine. Les grands changements qui se sont produits au cours de la première décennie de la nouvelle ère ont prouvé une fois de plus que le PCC peut non seulement amener le peuple à atteindre la « gouvernance de la Chine », mais aussi créer une nouvelle forme de civilisation humaine avec la modernisation de la Chine.

La prospérité du pays, le bonheur et le bien-être de la population sont des objectifs communs à toute l'humanité, et la Chine ne fait pas exception. Cependant, ce qui est unique en Chine, c'est qu'elle s'est engagée dans une nouvelle voie qui convient à ses propres conditions nationales et qu'elle a obtenu des résultats remarquables. Les grands changements qui s'opèrent au cours de la décennie de la nouvelle ère montrent encore combien il est important de choisir une paire de chaussures qui s'adapte aux pieds du précurseur et de marcher sur la bonne voie. Le 20e Congrès national du PCC a proposé de faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts « sur la voie de la modernisation de la Chine », et a souligné qu'il s'agissait de la « tâche centrale » du PCC sur le nouveau chemin de la nouvelle ère. Ce grand processus aura aussi un impact profond sur le monde et profitera à l'humanité.

Lors de l'événement de dimanche, le secrétaire général Xi Jinping a réitéré que « la Chine ouvrira sa porte plus grande au reste du monde » et a souligné que « tout comme la Chine ne peut se développer isolément du monde, le monde a besoin de la Chine pour son développement ». Cela témoigne de la vision mondiale et du souci du monde des communistes chinois dans la nouvelle ère. À l'occasion du 20e Congrès national du PCC, « tenir compte des valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté; et faire progresser l'édification d'un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d'une paix durable, d'une sécurité universelle et d'une prospérité commune », voilà ce qui a été approuvé pour être inscrit dans les Statuts du Parti. Un tel état d'esprit et une telle ambition sont rares dans l'histoire des partis politiques mondiaux.

« La Chine entreprend un long voyage, rempli de gloire et de rêves ». Face aux changements dans le monde, les temps et l'histoire, la détermination de la Chine à emprunter la voie du socialisme avec les caractéristiques chinoises ne changera pas, sa détermination à apprendre des autres et à pratiquer une coopération gagnant-gagnant avec d'autres pays ne changera pas, et sa détermination à marcher main dans la main avec le monde ne changera pas. Le PCC a donné à la Chine et au reste du monde une orientation claire et une grande certitude. Cela est très rare et extrêmement précieux pour un monde qui entre dans une nouvelle phase de turbulence et de transformation.

Global Times : https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277789.shtml

SOURCE Global Times

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jincui Yu, [email protected]