Édition 25e anniversaire du best-seller de Lise Bourbeau Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même vendu à plus de 3 millions d'exemplaires

PRÉVOST, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les Éditions E.T.C. sont heureuses d'annoncer la publication d'une édition spéciale, révisée et augmentée, pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la publication du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.

Ce best-seller de l'auteure de renom publié en 2000 a maintenant touché plus de 3 millions de lecteurs à travers le monde ! Il est traduit en 25 langues, notamment en allemand, arabe, bulgare, chinois, coréen, espagnol, estonien, grec, japonais, italien, letton, lithuanien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque, turc, vietnamien…

Cet ouvrage démontre comment tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. La description très détaillée de ces blessures, et des masques que tout être humain a développé pour se protéger de ses blessures, permet d'arriver à identifier la vraie cause d'une problématique précise dans sa vie.

Cette édition anniversaire révisée propose entres autres une mise à jour des caractéristiques de chacune des cinq blessures. Un huitième chapitre a également été ajouté pour présenter les découvertes de l'auteure depuis la parution de ce livre et inclut quelques photos-souvenirs en couleurs. Les lecteurs seront séduits par cette nouvelle édition qui leur permettra d'observer encore mieux leurs blessures et les masques associés.

Avec beaucoup de fierté, Les Éditions E.T.C. en profitent pour souligner l'accomplissement incroyable de Lise Bourbeau dont les ouvrages ont dépassé le seuil des 9 millions d'exemplaires vendus à travers le monde !

Lise Bourbeau, auteure internationalement reconnue avec 28 best-sellers, dont « Écoute Ton Corps - ton plus grand ami sur la Terre », conférencière et fondatrice de l'école « Écoute Ton Corps ».

