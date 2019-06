edelkrone lance son premier produit ORTAK

edelkrone tient à souligner le fait que chaque maison, dans un avenir proche, disposera d'une imprimante 3D et que, dans cette perspective et la ligne ORTAK aidant, elle entend faciliter encore plus la fabrication, faire baisser les coûts, tant pour les clients que pour la société, et réduire le délai de rendement du capital investi.

La FlexTILT Head 3D est le premier-né de la nouvelle gamme ORTAK destinée à la réalisation de films à budget modeste.

Ainsi positionnée, elle est la version imprimable 3D de la FlexTILT Head 2, la tête de trépied la plus vendue de la société, la solution panoramique et inclinaison ultime.

D'autre part, la société insiste sur le fait que les produits ORTAK, offerts à un prix beaucoup plus bas, seront aussi fonctionnels, robustes et durables que les produits d'origine. De plus, les clients pourront personnaliser la couleur des pièces et réaliser un meilleur rendement du capital investi dans l'achat d'imprimantes 3D. Et le plus gratifiant est que si, pour une raison quelconque, une pièce tombe en panne, l'utilisateur imprimera ses propres pièces de rechange.

La société a également annoncé que son premier produit ORTAK ne sera pas le dernier, c'est-à-dire que d'autres produits sont à l'horizon.

La FlexTILT Head 3D est disponible sur le site marchand, http://edel.kr/ortak3d, au prix de 29 $, et la livraison gratuite, même jour, est offerte dans le monde entier.

