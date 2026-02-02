QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Eddyfi Technologies, un chef de file mondial en technologies et solutions avancées d'essais non destructifs et de gestion de l'intégrité, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive en vue de se joindre à ESAB, un acteur industriel de premier plan. La transaction, évaluée à 1,45 milliard $ US ou 2,0 milliards $ CA en espèces pour 100 pour cent des actions en circulation de l'entreprise, demeure assujettie aux approbations réglementaires habituelles et aux conditions de clôture, et devrait être finalisée plus tard en 2026.

Cette annonce marque une étape importante suivant la scission de Previan en deux entités distinctes, NDT Global et Eddyfi Technologies, en juin 2025. NDT Global a été refinancée en juin et a entamé un nouveau cycle de croissance avec essentiellement les mêmes actionnaires qu'Eddyfi. Dans le cadre du processus visant Eddyfi, plusieurs options de refinancement ont été envisagées. Toutefois, la valeur de l'offre d'ESAB, les priorités des fondateurs et de l'équipe de direction, la taille et la maturité de l'entreprise, ainsi que les perspectives de continuité de marque et de croissance offertes par ESAB ont mené à une vente complète. Se joindre à ESAB vise à positionner Eddyfi Technologies pour son prochain chapitre d'expansion mondiale, de progrès technologique et de durabilité à long terme. Dans le cadre de la transaction, ESAB a pris des engagements fermes afin de maintenir les emplois d'Eddyfi ainsi que son siège social à Québec.

Un partenariat pour propulser la prochaine phase de croissance

Au cours de la dernière décennie, Eddyfi Technologies est passée du statut d'entreprise innovante québécoise à celui de fournisseur mondial de technologies avancées d'inspection et de surveillance. ESAB apporte une présence internationale complémentaire ainsi qu'une tradition bien établie d'excellence en ingénierie, de discipline opérationnelle et de gestion industrielle à long terme. La combinaison d'ESAB et d'Eddyfi crée une occasion stratégique d'offrir aux clients un flux de travail plus complet, de la fabrication à l'inspection et à la surveillance, soutenu par des capacités de service étendues et une plateforme d'innovation renforcée. Elle permet aussi à Eddyfi de se joindre à une organisation dotée de l'échelle et de la portée nécessaires pour soutenir son développement à long terme.

« Nous sommes convaincus qu'ESAB est le bon partenaire pour soutenir notre croissance », a déclaré Jeff Anderson, président et chef de la direction d'Eddyfi Technologies. « Leur expertise industrielle, leur portée internationale et leur approche axée sur les valeurs en font un excellent partenaire pour notre culture et pour la prochaine phase de notre évolution. »

Honorer nos racines tout en regardant vers l'avenir

Martin Thériault, président du conseil et fondateur d'Eddyfi Technologies, a souligné l'importance du moment. « Ce que nos équipes ont accompli, d'une étincelle à Québec à une force mondiale en technologies industrielles, est une immense source de fierté. Notre histoire a été façonnée par l'innovation, le courage et la conviction que des technologies de classe mondiale peuvent être créées et développées ici même, chez nous. »

M. Thériault ajoute : « ESAB apporte l'envergure, les ressources et l'engagement à long terme nécessaires pour soutenir nos équipes, renforcer notre impact auprès des clients et honorer l'héritage que nous avons bâti. Nous sommes loin d'être à la fin de notre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre défini par la croissance, la fierté, un nouvel élan et une expansion continue à partir d'ici, à Québec. »

Un solide alignement stratégique sur les marchés et les technologies

À la suite de la clôture de la transaction, prévue au deuxième trimestre de l'année, Eddyfi Technologies continuera d'opérer avec ses équipes de direction actuelles, ses feuilles de route de produits et ses engagements commerciaux. ESAB a pris un engagement ferme de maintenir le siège social d'Eddyfi à Québec et d'investir davantage dans les activités québécoises, reconnaissant la région comme un pilier de sa stratégie de croissance dans le domaine de l'inspection et de la surveillance.

Les lignes de produits d'Eddyfi desservent des secteurs mondiaux critiques, notamment la production d'énergie nucléaire, l'aérospatiale et la défense, l'énergie, la fabrication, le transport et les infrastructures civiles. La présence d'ESAB dans les technologies de fabrication offre une position de marché complémentaire qui soutient une approche intégrée du cycle de vie des actifs, de la construction et du soudage à l'inspection, à la maintenance et à la gestion de l'intégrité.

McCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Eddyfi Technologies, tandis que Goldman Sachs et EC M&A ont agi comme conseillers financiers. EY a soutenu les vendeurs au niveau de la vérification diligente.

À propos d'Eddyfi Technologies

Eddyfi Technologies est un chef de file mondial dans les instruments avancés d'essais non destructifs (END), offrant des technologies d'inspection permettant d'évaluer l'intégrité structurale d'actifs critiques. L'entreprise propose une gamme étendue et intégrée de solutions, incluant des instruments de mesure et d'essai, des capteurs de pointe, de la surveillance automatisée à distance, de la robotique et des logiciels, dans des secteurs clés tels que la production d'énergie nucléaire, l'aérospatiale, la défense, les infrastructures civiles, le pétrole et le gaz, le transport, et plus encore. Basée à Québec (Canada), avec une présence mondiale, des capacités de R&D de calibre international et une expertise sectorielle approfondie, Eddyfi Technologies dessert des clients dans plus de 110 pays et les aide à améliorer la sécurité et la productivité, à protéger l'environnement et à sauver des vies. L'entreprise emploie plus de 1000 personnes. Pour en savoir plus : www.eddyfi.com et www.eddyfitechnologies.com

À propos d'ESAB Corporation

Fondée en 1904, ESAB Corporation (NYSE: ESAB) est un acteur industriel de premier plan. L'histoire de l'entreprise, marquée par des produits innovants, des solutions de flux de travail et son système EBXai, soutient sa mission de Shaping the world we imagine™. ESAB Corporation est basée à North Bethesda (Maryland) et compte environ 10 300 employés, desservant des clients dans environ 150 pays. Pour en savoir plus, visitez www.ESABcorporation.com.

