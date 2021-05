L'acquisition de la société britannique ajoute les secteurs de l'Internet des Objets (IdO) et de la surveillance sans fil des conditions structurelles au portfolio du groupe

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Eddyfi/NDT a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société londonienne Senceive Ltd (Senceive), leader mondial dans la conception, la fabrication et l'amélioration continue des technologies de surveillance sans fil des conditions structurelles qui répondent aux défis des infrastructures complexes dans diverses industries. Senceive rejoindra Eddyfi/NDT en tant qu'entité distincte et deviendra la cinquième plateforme et unité commerciale du groupe et continuera à opérer sous le nom de Senceive. En outre, avec cette acquisition, Eddyfi/NDT atteint une étape importante : 10 acquisitions au cours des 5 dernières années.

Depuis plus de 15 ans, Senceive se concentre à apporter le meilleur de la surveillance intelligente sans fil aux applications industrielles dans l'espace IdO (Internet des objets). Les experts de Senceive ont été parmi les premiers à reconnaître l'immense potentiel d'une télésurveillance sans fil facile à utiliser, précise, fiable et de longue durée, explicitement pour les environnements difficiles et où la gestion des risques est prédominante, comme dans les domaines du génie civil, du rail et des mines. Ce faisant, ils ont permis aux responsables de la gestion, de la construction et de la maintenance des infrastructures de procéder et de prendre des décisions en toute confiance.

« Eddyfi/NDT a toujours valorisé l'importance de la confiance dans la prise de décision des propriétaires d'actifs et comprend le rôle central que joue la télésurveillance pour assurer la sécurité des personnes et des infrastructures. Nous ne sommes pas étrangers au concept de données répétables et de haute qualité pour la gestion de l'intégrité. Aujourd'hui, avec l'acquisition de Senceive, nous faisons nos premiers pas dans la surveillance des infrastructures, un segment de marché crucial, dynamique et énorme, alimenté par l'innovation et les avancées technologiques. Le moment est idéal pour se concentrer davantage sur ce secteur, la pandémie mondiale démontrant clairement la nécessité de minimiser les visites sur site en utilisant des solutions de surveillance à distance sans fil », a déclaré Martin Theriault, PDG d'Eddyfi/NDT. « Grâce à la force de notre groupe et à notre expérience dans d'autres secteurs industriels difficiles, nous sommes convaincus que nous pouvons devenir l'entreprise de référence pour la surveillance des infrastructures dans le monde entier. Au sein de Senceive, nous retrouvons une grande partie de ce qui a fait notre succès jusqu'à présent: c'est une entreprise bien gérée et bien établie, qui connaît une croissance rapide, qui est respectée et positionnée comme un véritable leader. En outre, et c'est le plus important, ils sont motivés par leur base de clients mondiale, suscitant l'innovation des produits et osant défier les conventions pour le plus grand bénéfice de la communauté mondiale » ajoute M. Theriault.

Le PDG de Senceive, Graham Smith, a déclaré : « Rejoindre Eddyfi/NDT est une opportunité extrêmement excitante pour tout le monde chez Senceive et apportera des avantages stratégiques, financiers et commerciaux significatifs pour renforcer et améliorer notre leadership sur le marché de la maintenance sans fil des infrastructures. L'entreprise a connu une croissance de 50 à 100 % au cours des dernières années et les possibilités de maintenir des niveaux élevés de croissance, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions sélectives, sont énormes, avec l'équipe et les technologies que nous avons construites au cours des 15 dernières années. Nous pensons que ce partenariat réunit deux marques exceptionnelles et complémentaires, prêtes à relever ensemble de nouveaux défis. Je peux d'ores et déjà constater que les équipes de Senceive et d'Eddyfi/NDT sont de véritables âmes sœurs, partageant la même volonté de réussir et d'être reconnues mondialement comme LA norme pour tous les clients et partenaires à travers nos applications. Je crois que nous aurons désormais les ressources, les investissements, le soutien et l'imagination nécessaires pour faire de cet objectif une réalité. »

La transaction a été financée par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale du Canada. EC M&A agit en tant que conseiller financier exclusif de Senceive. McCarthy Tétrault a agi comme conseiller juridique principal d'Eddyfi/NDT et TLT comme conseiller juridique de Senceive.

À propos d'Eddyfi/NDT

Eddyfi/NDT est un groupe technologique industriel privé, innovant et en pleine croissance, qui se concentre sur les technologies de diagnostic avancées pour surveiller la santé des infrastructures mondiales. Le groupe est au service de propriétaires d'actifs, de grandes sociétés d'ingénierie et de sociétés de services dans le monde entier sur des marchés tels que l'aérospatiale, les infrastructures civiles, l'énergie, les mines, la production d'électricité et le rail. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie par le biais de capteurs, d'instruments, de robots et de logiciels rend le monde plus sécuritaire et plus productif pour les personnes et les entreprises et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 300 personnes dans 28 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. www.eddyfi-ndt.com

À propos de Senceive

Depuis sa création dans les laboratoires de recherche de l'University College London en 2005, Senceive a été le pionnier du développement de la surveillance intelligente sans fil pour les applications industrielles dans l'espace IdO (Internet des Objets). Les experts de Senceive ont été parmi les premiers à reconnaître l'immense potentiel d'une télésurveillance sans fil facile à utiliser, précise, fiable et durable, notamment pour les applications difficiles et risquées du génie civil, du rail et des mines. Senceive emploie 60 personnes et opère dans 40 pays. La société possède des bureaux satellites en Australie et à New York.

www.senceive.com

SOURCE Eddyfi/NDT

