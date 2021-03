En tant qu'expert prédominant du marché, Eddyfi/NDT croit en l'importance de se concentrer sur les besoins des clients tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie, depuis la détection des défauts et l'analyse des données jusqu'au diagnostic avancé et aux informations exploitables, afin d'assurer la plus grande visibilité et la plus grande confiance possibles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions éclairées dans l'intérêt commun des entreprises, des personnes et de l'environnement.

Martin Theriault, président et chef de la direction d'Eddyfi/NDT, a déclaré : « Nos technologies CND sont à la fine pointe de l'industrie et fournissent des données parmi les plus avancées au monde. L'ajout de Dynamic Risk nous permettra de nous développer dans la chaîne de valeur, et en ce qui concerne l'inspection en ligne des pipelines, de combler le fossé entre la production de données et les indications sur la gestion de l'intégrité. Le secteur des essais non destructifs devenant un secteur de données, cette acquisition nous permettra de soutenir davantage nos clients dans la gestion de leurs actifs critiques, en leur fournissant une visibilité complète sur l'état de leurs actifs, en leur donnant toutes les données nécessaires pour prendre des décisions en toute confiance et ainsi mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité des personnes et de l'environnement. En outre, l'ajout de Dynamic Risk soutient notre volonté d'améliorer nos modalités et services d'inspection CND et de nous développer dans les secteurs de transition énergétique tels que le gaz naturel et l'hydrogène. Cela conduira finalement à une intimité technique accrue avec les clients, ce qui nous mettra dans une meilleure position pour comprendre les besoins émergents de l'industrie et, conséquemment, orienter notre feuille de route d'innovation ».

Pour sa part, Dynamic Risk se réjouit d'avoir le soutien d'un grand groupe ayant la force, l'envergure et la stabilité nécessaires à une croissance significative, tout en permettant de continuer à se concentrer sur les capacités essentielles de la société, ainsi que sur l'exécution rapide de sa stratégie.

Trevor MacFarlane, président et chef de la direction de Dynamic Risk, a ajouté : « Le dernier quart de siècle a été un voyage extraordinaire pour notre société. Nous avons travaillé avec des chefs de file en Amérique du Nord et dans le monde entier pour favoriser la prise de décisions éclairées d'un point de vue du risque, et ce tout au long du cycle de vie des actifs, grâce à des données précises et fiables, des services de consultation et des applications de gestion de l'intégrité. La combinaison d'une équipe de classe mondiale, de solides partenariats avec nos clients et l'engagement commun de toutes nos parties prenantes en faveur d'une approche optimisée de gestion du risque a fourni une plateforme exceptionnelle afin d'atteindre nos objectifs. En joignant l'équipe d'Eddyfi/NDT, Dynamic Risk bénéficiera d'une gamme de technologies complémentaires beaucoup plus large et plus profonde, ainsi que d'une concentration technologique puissante et d'une empreinte mondiale impressionnante. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de tirer parti des nouvelles opportunités de marché pour accélérer notre croissance et poursuivre notre engagement à fournir une extraordinaire valeur ajoutée pour nos clients ».

L'acquisition de Dynamic Risk par Eddyfi/NDT fait suite à un processus concurrentiel mondial lancé par la société en 2020. Glenn Yuen, fondateur et président du conseil d'administration de Dynamic Risk, a commenté : « Le processus entrepris par notre comité d'examen stratégique du conseil d'administration et des conseillers financiers a été largement commercialisé et a suscité l'intérêt du monde entier. Ce faisant, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de meilleure entité qu'Eddyfi/NDT pour fournir la meilleure plateforme d'avenir pour Dynamic Risk. Je tiens à remercier notre conseil d'administration qui a été un excellent gestionnaire de notre entreprise au cours des dernières années. Et je tiens à remercier le personnel de Dynamic Risk qui a développé et commercialisé un ensemble unique d'expertise, de services et de logiciels qui ont un véritable impact sur la sécurité des pipelines, des travailleurs et de notre environnement ».

La transaction a été partiellement financée par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale du Canada. Investissement Québec a également contribué au financement de la transaction. RBC Capital Markets agit en tant que conseiller financier exclusif de Dynamic Risk. McCarthy Tétrault a agi comme conseiller juridique principal d'Eddyfi/NDT et Dentons comme conseiller juridique de Dynamic Risk.

À propos d'Eddyfi/NDT

Eddyfi/NDT est un groupe technologique industriel privé, innovant et en pleine croissance, qui se concentre sur les technologies de diagnostic avancées pour surveiller la santé des infrastructures mondiales. Le groupe est au service de propriétaires d'actifs, de grandes sociétés d'ingénierie et de sociétés de services dans le monde entier sur des marchés tels que l'aérospatiale, les infrastructures civiles, l'énergie, les mines, la production d'électricité et le rail. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie par le biais de capteurs, d'instruments, de robots et de logiciels rend le monde plus sécuritaire et plus productif pour les personnes et les entreprises et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 200 personnes dans 25 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. www.eddyfi-ndt.com

À propos de Dynamic Risk

Dynamic Risk est un leader mondial de solutions innovantes pour la livraison sûre et efficace des données liées aux ressources énergétiques, et le seul fournisseur à utiliser efficacement l'analyse de risque qualitative et quantitative sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique. La société s'associe à des opérateurs dans les secteurs de la transmission, dans les secteurs médian et en amont et les services publics du gaz pour éviter les défaillances des pipelines grâce à une gestion complète du cycle de vie des risques, et permet aux clients d'atteindre des performances optimales en matière de commerce, de sécurité et d'environnement, tout en respectant les objectifs de conformité et en atteignant l'objectif de zéro incident. La société fournit le meilleur logiciel de modélisation de systèmes de pipelines de sa catégorie, qui identifie de manière proactive les menaces et les conséquences, évalue le temps avant défaillance et analyse les options d'atténuation, ainsi que l'expertise du domaine pour les services-conseils en matière de risques liés aux actifs, afin de garantir des opérations sûres, fiables et efficaces. Depuis 1996, Dynamic Risk a fait évoluer son expertise de pointe pour révolutionner le secteur de la gestion des risques et de l'intégrité des pipelines. https://dynamicrisk.net/

SOURCE Eddyfi/NDT

Renseignements: Veronique Chayer, Eddyfi/NDT, 418-780-1565 ×430, Cell: 581-999-9202, [email protected]