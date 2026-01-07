LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ - ECOVACS ROBOTICS, un chef de file mondial de la robotique des services à domicile, présente ses dernières solutions robotiques multiscénarios de nouvelle génération au CES 2026 à Las Vegas, y compris le tout nouveau DEEBOT T90 PRO OMNI, le DEEBOT X12 Family, ainsi que le nouveau robot nettoyeur de vitres WINBOT, le robot tondeuse GOAT, et plus encore. ECOVACS ROBOTICS présente également son premier robot nettoyeur de piscine, ULTRAMARINE, ainsi que sa dernière innovation en matière d'intelligence intégrée.

David Cheng Qian, vice-président du conseil du Groupe ECOVACS et chef de la direction d’ECOVACS ROBOTICS, prononce son discours au CES 2026 (PRNewsfoto/ECOVACS ROBOTICS) ECOVACS a dévoilé la nouvelle idée de marque « ECOVACS, Created for Ease » Speed Speed Portefeuille de produits ECOVACS ROBOTICS (PRNewsfoto/ECOVACS ROBOTICS)

Cette présentation complète souligne le rôle d'ECOVACS dans l'avancement de la catégorie des robots aspirateurs d'une croissance rapide vers une étape plus mature, fondée sur son expertise technologique à long terme et sa compréhension approfondie des besoins mondiaux des utilisateurs. Plus important encore, elle témoigne du succès de l'entreprise dans l'accélération de l'application des technologies de base pour favoriser l'émergence d'un écosystème diversifié de robotique de services multiscénarios, une approche qui a obtenu une large reconnaissance de la part des consommateurs et de l'industrie. Et elle annonce un nouveau chapitre de l'intelligence incarnée pour la robotique des services.

ECOVACS a également dévoilé sa nouvelle idée de marque, « ECOVACS, Created for Ease » au CES 2026. David Cheng Qian, vice-président du conseil du Groupe ECOVACS et chef de la diection d'ECOVACS ROBOTICS, a déclaré que l'idée reflète l'engagement d'ECOVACS à tirer parti de la robotique de service pour soulager les utilisateurs des tâches ménagères routinières, créant ainsi un monde de facilité. Plus qu'une idée de marque, « Created for Ease » incarne la responsabilité d'ECOVACS en tant que leader de l'industrie. Animée par un esprit d'innovation intrépide, ECOVACS résout systématiquement des défis complexes pour faire progresser continuellement la technologie et l'expérience utilisateur, ce qui permet aux gens de profiter d'un mode de vie plus moderne sans effort.

« Créé pour un nettoyage intelligent plus facile, ECOVACS est parmi les premiers à introduire des robots dotés d'une intelligence incarnée, et avec cela nous entrons dans la prochaine ère de notre évolution », déclare David Cheng Qian. « Ancrés dans une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, nous continuons de renforcer notre leadership en robotique des services en lançant de nouvelles catégories et en dévoilant des technologies révolutionnaires. Guidés par notre nouvelle idée de marque 'Created for Ease', nous nous engageons à faire de notre mission de « Robotique pour tous » une réalité, façonnant un avenir meilleur où les robots servent toutes les maisons, partout. »

DEEBOT T90 PRO OMNI et DEEBOT X12 Family : la prochaine évolution de la technologie OZMO ROLLER

Au CES de cette année, ECOVACS présente la dernière évolution de sa technologie pionnière OZMO ROLLER Instant Mopping Technology et dévoile une nouvelle gamme de produits DEEBOT avec une suite de nouvelles innovations de pointe.

La technologie OZMO ROLLER 3.0 Instant Self-Washing Mopping entièrement mise à niveau, équipée des modèles DEEBOT T90 PRO OMNI et DEEBOT X12 Family, permet d'améliorer considérablement les performances et l'efficacité de la vadrouille grâce à une conception de rouleau raffinée. Le nouveau rouleau de 26 cm est 50 % plus long que la génération précédente, ce qui lui permet de couvrir plus de surface de plancher dans chaque passage pour une efficacité de nettoyage doublée[1]. Le nouveau lavage automatique sous pression fournit des pulvérisations puissantes au rouleau à l'aide de 16 buses, ce qui aide à éliminer la saleté incrustée et à prévenir efficacement la contamination secondaire. Depuis ses débuts sur le DEEBOT X8, la technologie OZMO ROLLER d'Ecovacs a redéfini les normes de nettoyage en profondeur et a gagné une large reconnaissance pour son innovation. À ce jour, les produits OZMO ROLLER d'ECOVACS ont réalisé des ventes globales cumulatives de plus de 1,6 million d'unités, représentant plus de 91% des ventes totales dans la catégorie des robots aspirateurs à rouleaux à l'échelle mondiale.

Au-delà des mises à niveau des technologies existantes, ECOVACS introduit également une solution de nettoyage en profondeur plus puissante sur les DEEBOT X12 PRO OMNI et DEEBOT X12 OmniCyclone, qui aide à lutter efficacement contre les taches tenaces. Alimentés par un détecteur de taches infrarouge et deux buses haute pression, les DEEBOT X12 PRO OMNI et DEEBOT X12 OmniCyclone identifient la zone avec des taches tenaces et fournissent des jets d'eau traversée à haute pression, pénétrant les résidus secs pour les décomposer avant de passer la vadrouille. De plus, le DEEBOT X12 Family est doté du PowerBoost Charging Plus amélioré qui augmente considérablement la puissance de suralimentation et optimise les performances de l'algorithme. Cela permet au DEEBOT de nettoyer des zones allant jusqu'à 1 000 m² en une seule session, offrant une expérience de nettoyage ininterrompue et hautement efficace.

Avec de multiples innovations révolutionnaires dans sa gamme DEEBOT, ECOVACS s'apprête à poursuivre son leadership dans la catégorie des robots aspirateurs, où la marque s'est classée au premier rang par part de marché en Chine pendant dix années consécutives, de 2015 à 2024, selon les données d'AVC.

Du nettoyage des fenêtres, de la tonte de pelouse et de l'entretien des piscines à la robotique des animaux de compagnie, ECOVACS inaugure une nouvelle ère de robotique des services

Depuis sa fondation, les innovations d'ECOVACS ont été fermement ancrées dans les besoins réels des utilisateurs, conduisant continuellement l'application de la robotique de service dans de multiples scénarios. Du lancement du premier robot nettoyeur de vitres WINBOT au monde à l'établissement d'une présence dans la catégorie des robots tondeuses et à l'introduction de son robot nettoyeur de piscines, ECOVACS étend sans cesse ses technologies robotisées des appareils à fonction unique à un écosystème diversifié à scénarios multiples.

Au CES 2026, ECOVACS dévoile le tout nouveau robot nettoyeur de piscine ULTRAMARINE, ainsi qu'une série de produits améliorés dans les domaines de l'entretien de la pelouse et du nettoyage des fenêtres qui renforcent encore davantage sa position de leader dans la robotique multicatégories au service d'une variété de scénarios de maison.

ULTRAMARINE intègre les technologies robotiques matures d'ECOVACS, reconnues par des millions d'utilisateurs dans le monde entier, dans la catégorie nettoyage de piscines. Conçu pour simplifier l'entretien de la piscine, il libère les utilisateurs du processus de nettoyage traditionnel qui prend beaucoup de temps et exige beaucoup de travail, ce qui leur permet de profiter de l'eau cristalline et de la détente sans effort de leur piscine, un véritable « salon bleu ». Le lancement d'ULTRAMARINE marque non seulement une expansion de catégorie, mais représente également une autre étape stratégique dans le passage d'ECOVACS de la robotique intérieure à la robotique extérieure, faisant progresser ses efforts pour remodeler la vie intelligente grâce à la technologie.

Tirant parti de l'expertise approfondie d'ECOVACS en matière de perception, de navigation et de nettoyage, ULTRAMARINE offre des capacités avancées de reconnaissance de l'environnement et de planification des parcours, s'adaptant sans effort à l'environnement complexe et en constante évolution de la piscine. Ses systèmes de filtration et de durabilité à haut rendement lui permettent de s'attaquer à tout, des débris fins aux taches tenaces, tout en maintenant un fonctionnement fiable et durable à l'extérieur. Avec ULTRAMARINE, l'entretien de la piscine n'est plus une corvée, mais plutôt une extension naturelle de la vie intelligente dans les espaces aquatiques extérieurs.

Pour l'entretien de la pelouse, ECOVACS rehausse l'entretien mains libres avec les robots tondeuses GOAT A et GOAT O améliorés. Dotée de la première tondeuse TruEdge entièrement intégrée de l'industrie avec amélioration de l'intelligence artificielle, la nouvelle gamme combine la tonte et la taille des bords en un seul processus entièrement autonome, éliminant ainsi le besoin d'un suivi manuel. Alimentée par le système de navigation HoloScope 360 Dual-LiDAR, la série GOAT réduit le temps de configuration à moins d'une minute et offre une précision de navigation à moins de deux centimètres, même dans un environnement faiblement éclairé ou la nuit.

ECOVACS continue également d'innover en matière de commodité pour le nettoyage des fenêtres. Présenté au CES, le WINBOT W3 OMNI présente une nouvelle station multifonctionnelle révolutionnaire dotée de la fonction révolutionnaire Vortex Wash qui permet de nettoyer automatiquement le tampon d'essuyage, ce qui élimine le contact direct avec l'eau sale et la manipulation manuelle des chiffons pour rapprocher le nettoyage des vitres d'une expérience entièrement automatisée. Selon AVC, l'entreprise s'est classée première sur le marché chinois des robots nettoyeurs de vitres pendant cinq années consécutives, soulignant le succès continu d'ECOVACS à gagner la confiance des utilisateurs grâce à ses offres de produits supérieures.

ECOVACS dévoile également son premier compagnon robotisé LilMilo au CES, marquant une autre étape stratégique vers l'intelligence incarnée. Alliant la perception multisensorielle à un comportement expressif et familier, LilMilo introduit une nouvelle forme de compagnie numérique ancrée dans la chaleur et l'intelligence interactive.

Toutes les innovations d'ECOVACS s'appuient sur sa chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement et ses technologies développées de façon indépendante couvrant les batteries, l'intelligence artificielle, les moteurs, les composants de transmission et plus encore. L'an dernier, ECOVACS a accéléré son application de l'intelligence intrinsèque grâce à des investissements dans des entreprises spécialisées dans les technologies clés. En 2024, l'investissement total en R&D d'ECOVACS a atteint 126 millions USD, soit une augmentation de 7,3% par rapport à l'an dernier, tandis que son investissement cumulatif en R&D depuis 2018 dépasse 638 millions USD.

Aujourd'hui, ECOVACS ROBOTICS dessert plus de 38 millions de foyers sur près de 180 marchés mondiaux. Poursuivant la mission de « Robotique pour tous », ECOVACS s'engage à repousser les limites de l'innovation robotique pour créer une vie plus intelligente et plus facile pour les gens du monde entier.

ECOVACS présente le DEEBOT T90 PRO OMNI, le DEEBOT X12 Family, et ses derniers produits DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT et WINBOT au CES 2026 à Las Vegas du 6 au 9 janvier. Venez rencontrer l'équipe ECOVACS à la Venetian Expo, niveau 2, Bellini 2103, 2104.

À propos d'ECOVACS ROBOTICS :

créé en 2006, ECOVACS ROBOTICS est un leader mondial de la robotique de service à domicile avec un portefeuille diversifié de produits comprenant des robots aspirateurs et des robots nettoyeurs de vitres. Avec son expansion dans les robots tondeuses, les robots de nettoyage commercial, les robots nettoyeurs de piscine et les robots compagnons d'animaux, ECOVACS a consolidé sa position de leader multicatégorie dans la robotique des services à domicile.

Guidé par sa mission de « Robotique pour tous », ECOVACS continue de promouvoir la technologie et d'améliorer l'expérience utilisateur pour rendre la vie plus intelligente et plus élégante pour les consommateurs du monde entier. Avec des filiales commerciales en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et à Singapour, les produits ECOVACS atteignent près de 180 marchés majeurs et desservent plus de 38 millions de foyers dans le monde.

Preuve de ce leadership sur le marché, ECOVACS ROBOTICS s'est classé premier sur le marché chinois des robots aspirateurs par part pour dix années consécutives (2015-2024).

[1] Efficacité de nettoyage doublée en mode vadrouille

