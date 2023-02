Écoparc industriel de la Grande Prairie - Un nouveau fonds pour soutenir les initiatives locales dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est heureux d'annoncer la création d'un nouveau Fonds d'initiatives locales (FIL), un outil à la disposition de la collectivité, assorti d'un financement initial de près de 500 000 $. Le FIL vise à soutenir des initiatives qui contribueront à améliorer la qualité de vie des résidentes et résidents dans les quartiers Guybourg et Haig-Beauclerk, dans le secteur Assomption Sud - Longue-Pointe. Son objectif est d'initier, de stimuler et de soutenir la réalisation de projets à impact social, environnemental et économique qui contribuent au développement local dans ce secteur au cours des trois prochaines années : 2023-2025.

Le FIL vient stimuler les initiatives collectives et renforcer les dispositifs de collaboration entre les différents acteurs communautaires et du réseau de l'innovation, plus particulièrement dans les domaines de l'économie sociale et de l'innovation sociale.

La création du FIL Guybourg-Haig-Beauclerk, initiée par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, est rendue possible grâce à la contribution financière de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de la Ville de Montréal, de la SAQ, de l'Administration portuaire de Montréal et de PME MTL Centre-Est.

Mobiliser les forces vives du milieu

PME MTL Centre-Est mettra à profit son expertise et son réseau pour initier et accélérer la réalisation de projets porteurs et soutenir la mobilisation des partenaires socio-économiques du milieu.

À la suite d'un premier appel à initiatives locales, dont le lancement est prévu en ce mois de février 2023, les propositions retenues bénéficieront d'un soutien de PME MTL Centre-Est pour en accélérer la réalisation. Le montant alloué à chaque projet sera déterminé en fonction de la nature, de la valeur ajoutée et de son potentiel structurant.

Notons que la création du FIL concorde avec les orientations du Plan climat MHM .

Citations

« La mise en place du Fonds d'initiatives locales vise à créer un pont entre les intervenants principaux de l'Est et les communautés résidant dans le secteur. La cohabitation entre les quartiers résidentiels et les différentes industries d'Assomption Sud-Longue-Pointe a toujours été un souci très cher à notre administration, et avec le FIL, nous voulons faire la preuve que les acteurs du secteur peuvent s'impliquer afin d'améliorer la qualité de vie de la population avec des initiatives réfléchies par et pour la communauté. Je suis fier que l'arrondissement contribue à ce fonds en y investissant 150 000 $ sur trois ans et j'ai très hâte de voir les projets qui en émergeront », explique Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Il est essentiel que le développement économique de ce secteur de mon district soit aussi synonyme de développement social, à échelle humaine », affirme Alia Hassan-Cournol, conseillère de Ville pour le district de Maisonneuve-Longue-Pointe et conseillère associée à la mairesse au comité exécutif. « En contribuant au FIL, la Ville de Montréal confirme sa volonté de dynamiser le secteur en y accélérant l'émergence de projets collectifs innovants », ajoute Mme Hassan-Cournol.

« PME MTL Centre-Est souhaite faciliter la planification et la réalisation de projets collectifs porteurs d'objectifs économiques, sociaux et communautaires. Tout cela peut se faire dans la mesure où les forces vives d'un milieu se mettent ensemble autour d'une vision commune, celle de bâtir des milieux de vie et de travail complets, mixtes et inclusifs », affirme Jean François Lalonde, directeur général, PME MTL Centre-Est.

« La SAQ souhaite faire une différence dans la communauté et contribuer activement à des actions durables dans le quartier. Chaque jour, nous accomplissons des gestes reliés aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques du Québec, parce qu'au-delà de notre mission commerciale, nous souhaitons laisser une empreinte positive au sein de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes fiers de confirmer notre engagement avec le FIL avec un investissement de 150 000 $ sur trois ans afin de soutenir des projets collectifs sur notre territoire. Ce partenariat nous permet de nous engager encore davantage auprès des gens de l'arrondissement », se réjouit Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

« Le Port de Montréal est une organisation durable qui attache une importance à l'environnement, aux communautés qui l'entourent et au développement économique. Aujourd'hui, nous sommes fiers, à notre tour, de confirmer une contribution financière sur 3 ans afin de soutenir des projets collectifs longeant notre territoire. Cet engagement d'accroître notre impact social positif auprès des collectivités s'inscrit dans notre vision stratégique et fait écho aux idées exprimées dans le cadre de la démarche de consultation participative Port 2030 que nous avons réalisée en 2022 », mentionne Mélanie Nadeau, vice-présidente aux affaires publiques et aux relations avec les communautés de l'Administration portuaire de Montréal.

