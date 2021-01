Écoparc industriel de la Grande Prairie - Litige opposant la Ville de Montréal à Ray-Mont Logistiques : la demande de permis devra être accordée

MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les élu.e.s de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve prennent acte de la décision rendue par la Cour d'appel, qui tranche en faveur de Ray-Mont Logistiques et enjoint l'arrondissement de procéder à l'émission du permis demandé par l'entreprise. Le jugement édicté étant exécutoire, l'arrondissement n'aura d'autre choix que d'acquiescer à la requête et de délivrer ledit permis.



« Les tribunaux ont tranché en faveur de Ray-Mont Logistiques. Alors, nous avons maintenant le devoir de nous asseoir avec l'entreprise afin de développer le projet le plus cohérent possible avec la vision développée pour l'Écoparc industriel de la Grande Prairie. Pour ce faire, nous l'invitons également à prendre part aux travaux de l'instance de concertation qui a récemment été créée », a déclaré le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais.



Rappel des événements

En 2015, l'entreprise Ray-Mont Logistiques fait l'acquisition d'un terrain d'une superficie d'environ 240 000 pieds carrés sur le site de l'ancienne «Canadian Steel Foundries». L'année suivante, elle effectue une demande de permis pour ériger une plateforme logistique intermodale destinée au transbordement de marchandises d'un mode de transport à l'autre. Après analyse du projet, les services de l'arrondissement émettent un avis défavorable. La demande de permis est par conséquent refusée lors de la séance du conseil de mars 2017. Devant ce refus, Ray-Mont Logistiques intente une poursuite. Depuis ce temps, le dossier est devant les tribunaux.



Mobilisation citoyenne

En parallèle, les riverain.e.s se mobilisent et récoltent les 5000 signatures requises pour la tenue d'une consultation publique sur le développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Sous l'égide de l'Office de la consultation publique de Montréal (OCPM), la consultation portant sur la vision de l'Écoparc industriel de la Grande Prairie se déroule à l'automne 2018, et de celle-ci émane un rapport déposé en septembre 2019. Parmi les recommandations émises, plusieurs concernent la gestion des nuisances. Pour y répondre, l'arrondissement et la Ville de Montréal ont d'ailleurs créé, à l'automne dernier, une instance de concertation permanente réunissant l'ensemble des parties prenantes de l'Écoparc, soit les citoyens ainsi que les acteurs communautaires, économiques et institutionnels.



« Ayant suivi l'ensemble du processus et accompagné les citoyen.ne.s dans leurs démarches, je peux difficilement cacher ma déception. Tel que proposé à l'époque, le projet posait d'importants enjeux d'intégration au milieu. Maintenant, ce que j'espère, c'est que l'entreprise collabore avec l'arrondissement et participe aux travaux de l'instance de concertation afin d'assurer le développement d'un projet s'intégrant au milieu de vie et répondant aux exigences et attentes maintes fois exprimées par les résident.e.s du secteur », a renchéri Laurence Lavigne Lalonde, conseillère de ville du district de Maisonneuve-Longue-Pointe.



Concertation Assomption Sud-Longue-Pointe (ASLP)

Concertation ASLP est une structure d'échanges entre la Ville et les parties prenantes qui évoluera dans le temps et s'ajustera en fonction des défis à relever. Elle a pour objectif d'orienter le développement du secteur en donnant une voix aux citoyens et aux partenaires du territoire. C'est un lieu qui facilite les échanges entre les parties prenantes du territoire, afin de favoriser la compréhension mutuelle des enjeux de développement du secteur. Pour plus d'information, visitez : realisonsmtl.ca/concertationaslp

