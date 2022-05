Économie verte - Québec accorde plus de deux millions de dollars à FPInnovations pour faciliter et accroître l'utilisation du bois dans la construction

QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, pour les exercices financiers 2022-2023 à 2025-2026, une somme de 2,1 M$ à FPInnovations afin de faciliter et d'accroître l'utilisation du bois dans la construction.

Ainsi, FPInnovations soutiendra la réalisation d'études, de simulations, de modélisations, d'analyses et d'essais pour appuyer notamment la rédaction de nouvelles fiches techniques explicatives sur la construction en bois. L'utilisation de ces fiches permet d'accélérer le processus de demandes de mesures équivalentes ou différentes déposées par les promoteurs immobiliers auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Ces fiches pourraient ultimement servir de propositions de modifications lors de l'élaboration des prochaines éditions du Code national du bâtiment (2025 et 2030).

Le projet de FPInnovations s'inscrit dans le cadre du Plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec plus précisémentdans la mesure 1.7.2 visant à favoriser l'utilisation de matériaux de construction écoénergétiques et à faible empreinte carbone. Il s'inscrit également en droite ligne dans le cadre de la Politique d'intégration du bois dans la construction et son Plan de mise en œuvre 2021-2026, qui ont comme objectif d'augmenter l'utilisation du bois dans la construction.

« La croissance de l'utilisation du bois dans la construction donnera au Québec les moyens de ses ambitions. Cette avenue permettra l'émergence de filières et d'entreprises actives dans le domaine de la construction bois et favorisera l'utilisation d'une ressource locale, durable et renouvelable, dont l'analyse du cycle de vie démontre une performance environnementale avantageuse. Qui plus est, elle viendra confirmer au secteur forestier son rôle essentiel dans le modèle économique québécois, notamment par le maintien et la création d'emplois. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Notre gouvernement est fier d'appuyer FPInnovations pour le développement de solutions innovantes visant à rendre les bâtiments plus sobres en carbone et plus efficaces sur le plan énergétique. En se substituant à des produits à forte empreinte carbone, l'utilisation accrue du bois, un matériau de source renouvelable, recyclable et exigeant peu d'énergies fossiles pour sa fabrication et son utilisation, contribuera à l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

La Politique d'intégration du bois dans la construction et son plan de mise en œuvre 2021-2026 peuvent être consultés sur le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pour en savoir plus sur le Plan pour une économie verte 2030, visitez le www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/.

La publication Bâtiments de construction massive en bois encapsulé d'au plus 12 étages - Directives et guide explicatif est disponible sur le site Web de la Régie du bâtiment du Québec à l'adresse www.rbq.gouv.qc.ca/bois. Ce document contient les indications nécessaires pour que les concepteurs et constructeurs de bâtiments de construction massive en bois encapsulé de grande hauteur d'au plus 12 étages puissent réaliser leurs travaux de conception et de préparation des plans et devis.

