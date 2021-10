Économie de fonctionnalité et de la coopération : 20 entreprises entrent en action avec EFC Québec

20 entreprises pionnières mobilisées

Les 20 entreprises participantes sont issues des 6 régions fondatrices du consortium EFC Québec. Elles ont démontré une volonté et une capacité à se mobiliser en vue de revoir leur modèle d'affaires et de documenter les bénéfices de l'économie de fonctionnalité et de la coopération.

L'économie de la fonctionnalité et de la coopération consiste à remplacer la vente de « produits » par la commercialisation de « valeur d'usage », dans le but de réduire le gaspillage de ressources et l'émission de gaz à effet de serre tout en accroissant la compétitivité des entreprises. On pense par exemple à la commercialisation d'une solution d'éclairage adaptée (immatérielle, ajustée aux besoins exacts) qui remplacerait la vente de luminaires et d'ampoules (ponctuelle, sans garantie de durabilité).

Les entrepreneurs et hauts gestionnaires de ces entreprises démontrent leur leadership et saisissent l'opportunité d'évaluer un nouveau positionnement stratégique dans leur secteur respectif d'activité.

Une méthode collaborative inédite

Chaque entreprise est accompagnée dans sa démarche par une équipe binôme constituée d'un expert en économie circulaire et d'un conseiller aux entreprises de sa région. Elle bénéficie de mentorat et de formations développées avec le spécialiste français de l'économie de fonctionnalité et de la coopération Pikaia. Cela inclut l'apprentissage de la logistique inverse, de l'analyse du cycle de vie, de l'écoconception.

Dans un premier temps, cette méthode d'innovation ouverte unique au Québec permet de former les milieux d'affaires et les organismes de soutien aux entreprises à l'économie de fonctionnalité et de la coopération. Puis, de transférer des nouvelles compétences qui bénéficieront par la suite à toutes les organisations des territoires impliqués.

Les bénéfices et enseignements du projet EFC Québec seront partagés au fur et à mesure du projet grâce à plusieurs outils de communication, dont le site web https://www.efcquebec.com et la page LinkedIn https://www.linkedin.com/company/efc-québec/.

Rappelons que le facteur humain, l'innovation ouverte et la proximité territoriale sont des facteurs de succès incontournables dans la mise en œuvre de l'économie circulaire et le gain de compétitivité des entreprises.

Pour consulter la liste des entreprises et en savoir plus sur EFC Québec, cliquez ici.

Le Programme d'accompagnement en économie de la fonctionnalité auprès des entreprises québécoises bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec d'un montant de 1 124 536 $ tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Citations

« Le nouveau Plan pour une économie verte 2030 représente un geste fort de la part du gouvernement pour répondre aux nombreux défis collectifs que présente l'urgence climatique. Or, la participation de l'ensemble de la société est essentielle à l'atteinte de nos objectifs climatiques. La transition vers une société sobre en carbone ne se réalisera qu'en unissant nos forces. C'est exactement ce que propose aujourd'hui le Centre de transfert technologique en écologie industrielle avec ce projet, qui est soutenu par le programme Action-Climat Québec. Bonne chance au CTTÉI dans la réalisation de cette expérience pilote d'accompagnement en économie de la fonctionnalité auprès des entreprises québécoises ! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ce sont six organisations régionales, très impliquées dans la transition et la dynamisation de leur économie régionale, et membres de notre communauté de pratique Synergie Québec, qui sont à l'initiative d'EFC Québec. Nous soutenons et coordonnons donc ce projet pilote dans la droite ligne de notre action en faveur de la transition vers l'économie circulaire. La méthodologie collaborative mise en œuvre est inédite, innovante et typique du travail des symbioses industrielles territoriales. Elle sera sans aucun doute gage d'un transfert de compétences réussi et profitera, à terme, à l'ensemble des régions et des entreprises québécoises. »

Claude Maheux-Picard, directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)

