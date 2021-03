Economical convoque sa troisième et dernière assemblée sur la démutualisation

L'achèvement de la démutualisation réussie donnera lieu à des avantages pour plus de 630 000 souscripteurs admissibles de polices et à une nouvelle fondation de bienfaisance significative.

WATERLOO, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Assurance Economical a convoqué sa troisième et dernière assemblée extraordinaire sur la démutualisation, dont les résultats pourraient contribuer au progrès des projets de transformation de l'entreprise d'une société mutuelle à une société ouverte par l'entremise d'une entrée en bourse anticipée.

Lors de cette assemblée, tous les souscripteurs admissibles de polices seront invités à adopter une résolution extraordinaire, qui est nécessaire pour continuer le processus de démutualisation. Elle aura lieu le 20 mai 2021 à 9 h HE par webinaire en direct.

« Je suis très fier de l'engouement créé par Economical pour nous mener vers cette assemblée importante. Nous avons atteint un bénéfice technique historique lors de nos résultats financiers complets de l'exercice 2020 », déclare John Bowey, Président du conseil d'administration d'Economical. « Notre parcours vers la démutualisation a été long, mais également animé par l'attention soutenue du conseil d'administration sur les capacités et le rendement et les valeurs qui permettent aux investisseurs d'avoir confiance en notre pouvoir d'exercer une concurrence à titre de société ouverte forte à long terme. »

Détails de la dernière assemblée extraordinaire

L'ensemble des 630 000 souscripteurs admissibles de polices peut participer à cette dernière assemblée extraordinaire.

L'assemblée extraordinaire a adopté un format en ligne seulement en raison des inquiétudes de santé publique concernant la pandémie de COVID-19.

Une circulaire d'information contenant tous les détails de l'assemblée et les renseignements de vote pour la résolution sera envoyée à tous les souscripteurs admissibles de polices. Les souscripteurs admissibles de polices devraient attendre de recevoir ces documents au cours des prochaines semaines avant de prendre toute mesure. Seuls les souscripteurs admissibles de polices ou leurs fondés de pouvoir dûment mandatés peuvent participer à l'assemblée extraordinaire.

Création de valeur pour les Canadiens

Perpétuant un héritage de 150 ans visant à être présents pour les Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin, l'incidence d'une démutualisation réussie profitera directement à plus de 630 000 souscripteurs admissibles de polices.

La valeur des avantages de la démutualisation distribuée aux souscripteurs admissibles de polices sera déterminée par le prix des actions à l'entrée en bourse. Le prix des actions est déterminé au moment de l'entrée en bourse et dépend de nombreux facteurs, dont le rendement de l'entreprise et les conditions du marché. Le produit de l'entrée en bourse financera également les avantages distribués aux personnes admissibles sous forme d'espèces.

« Nos résultats financiers en 2020 incluent notre dixième trimestre consécutif d'amélioration d'un exercice à l'autre, démontrant l'incidence positive de nombreuses années d'investissements dans nos activités fondamentales ainsi que dans l'innovation de l'entreprise, qui ont maintenant pris racine de façon durable. Cela démontre que le temps que nous avons pris pour créer de la valeur durable pour Economical en a valu la peine et nous place dans une position de force pour notre réalité en tant que société ouverte », déclare Rowan Saunders, Président et chef de la direction d'Assurance Economical.

De plus, notre nouvelle fondation de bienfaisance sera financée à hauteur de 100 millions de dollars provenant d'une démutualisation réussie. La fondation sera établie afin d'appuyer les communautés dans le besoin, pour rendre hommage aux souscripteurs de polices et aux employés d'Economical, autant anciens que présents, et pour célébrer un héritage de 150 ans à titre d'entreprise canadienne.

« Notre entreprise a été créée il y a 150 ans sur un engagement d'entraide entre voisins, et cet engagement se poursuit grâce à une nouvelle fondation significative de 100 millions de dollars qui poursuivra l'héritage visant à redonner dont Economical se fait le chef de file », déclare M. Bowey.

La fin du parcours

Si la résolution est adoptée lors de la troisième assemblée extraordinaire, Economical sera en mesure de présenter la demande d'approbation finale de démutualisation au ministre fédéral des Finances afin de passer aux prochaines étapes vers l'entrée en bourse. La demande d'Economical au ministre des Finances doit être déposée dans les trois mois suivant l'assemblée extraordinaire.

Economical évaluera constamment les conditions du marché, le rendement de l'entreprise et les autres facteurs pouvant influencer l'échéancier et le succès de son entrée en bourse. Toutefois, en présumant un vote favorable lors de cette dernière assemblée extraordinaire, Economical prévoit la fin de sa démutualisation en automne 2021.

À propos d'Economical

Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance (« Economical » ou « Assurance Economical », incluant ses filiales lorsque le contexte le nécessite) est un des principaux assureurs de dommages au Canada, avec plus de 2,8 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 et plus de 6,6 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2020. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients.

Renseignements supplémentaires

Le présent communiqué de presse et les renseignements y figurant ne visent pas à constituer une sollicitation de procuration comme définie par la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada). Economical enverra une circulaire de procuration et un avis de convocation à l'assemblée aux souscripteurs admissibles de polices en lien avec l'assemblée extraordinaire, conformément aux lois applicables.

