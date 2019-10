Economical accueille Robert McFarlane dans son conseil d'administration

WATERLOO, ON, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Assurance Economical a annoncé aujourd'hui que Robert McFarlane se joindra au conseil d'administration de l'entreprise, à compter du 8 novembre 2019.

« Bob apporte une vaste expérience en gestion de société ouverte et une valeur ajoutée au conseil d'administration d'Economical. Ayant été l'un des meilleurs chefs des services financiers au Canada et un membre de divers conseils d'administration de sociétés ouvertes, il possède une expérience approfondie en stratégie d'entreprise, transformation opérationnelle, finances d'entreprise, fusions et acquisitions, et introduction en bourse », affirme John Bowey, Président du conseil d'administration d'Economical. « Bob a également de l'expérience dans le secteur de l'assurance de dommages. Il s'agit de l'occasion idéale pour compter sur ses compétences dans notre conseil d'administration, et je suis convaincu qu'Economical tirera profit de sa perspicacité et de ses connaissances. »

Au cours de sa carrière, M. McFarlane a agi en 1994 à titre de vice-président à la direction, chef des finances et secrétaire-trésorier chez Clearnet Communications Inc., jouant un rôle déterminant dans son introduction en bourse. Suivant l'acquisition de Clearnet par TELUS Corporation en 2000, M. McFarlane a été nommé au poste de vice-président à la direction et chef des services financiers chez TELUS, où il a été reconnu comme l'un des meilleurs chefs des services financiers au Canada en 2017 par le magazine Canadian Business. Depuis son départ de TELUS à la fin de 2012, il a été membre de divers conseils d'administration de sociétés et d'organismes sans but lucratif. Résident de Vancouver en Colombie-Britannique, M. McFarlane siège actuellement aux conseils d'administration de la Banque HSBC Canada et d'Entertainment One Inc.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et environ 5,8 milliards de dollars d'actifs au 30 juin 2019. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

SOURCE Assurance Economical

Renseignements: Questions des médias : Sarah Stevens, Directrice, Relations publiques et médiatiques, (Tél.) 1 877 859-4950, poste 54042, (Cell.) 1 416 986-9360, sarah.stevens@economical.com ; Questions d'investisseurs et d'analystes : Dennis Westfall, Responsable, Relations avec les investisseurs, (Tél.) 1 647 777-8903, (Cell.) 1 416 435-5568, dennis.westfall@economical.com

