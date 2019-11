Economical a franchi le seuil du million de dollars en soutien à la Croix-Rouge canadienne depuis 2013

Ce soutien est encore plus pertinent que jamais, puisque les coûts engendrés par les changements climatiques continuent d'augmenter. L'an dernier, les dommages assurés causés par les événements météorologiques extrêmes à l'échelle du pays ont coûté 1,9 milliard de dollars, le quatrième montant le plus élevé en matière de sinistres selon Catastrophe Indices and Quantification inc.

« Nos clients, et les Canadiens en général, font face à des urgences plus fréquentes et moins prévisibles, ainsi qu'à des catastrophes naturelles causant de l'anxiété lorsque nos familles, nos maisons et nos moyens de subsistance sont mis à risque », explique Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Economical. « Economical et la Croix-Rouge canadienne s'engagent à offrir une sécurité lorsque les gens en ont le plus besoin. »

Depuis le début de ce partenariat en 2013, plus de 20 000 Canadiens ont profité de la contribution annuelle de 150 000 $ d'Economical en suivant des formations sur la préparation en cas d'urgence.

Chaque année, ce financement appuie les Canadiens touchés par des catastrophes à plus petite échelle, offrant une assistance directe à 165 familles qui vivent dans plus de 300 communautés partout au pays. Axée sur l'aide aux Canadiens pendant les 72 heures suivant une urgence, la formation a montré avoir réduit les blessures personnelles et augmenté la résilience des communautés.

Grâce aux campagnes de publicité coopératives directes d'Economical et de la Croix-Rouge, plus de 13 millions de dollars ont été générés pour le travail de préparation aux urgences de la Croix-Rouge au Canada depuis 2015.

« Lorsqu'une catastrophe frappe, nous nous mobilisons. Grâce au soutien de partenaires de longue date comme Economical, nous avons la capacité d'intervenir efficacement pour une urgence toutes les trois heures, aidant en moyenne plus de 300 Canadiens par jour », affirme Conrad Sauvé, Président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. « Le financement continu d'Economical augmente notre aptitude à résoudre les problèmes, à créer plus de résilience dans les communautés et à investir dans des systèmes d'intervention d'urgence de pointe. »

Pour contribuer à atténuer les effets des changements climatiques dans notre environnement, notre économie et nos communautés, Economical renouvelle fièrement cette commandite à la Croix-Rouge pour 2020. En raison des catastrophes plus importantes et complexes, l'adaptation des processus et des interventions pour réduire les risques demeurera une priorité pour Economical et la Croix-Rouge afin de répondre aux besoins croissants des Canadiens en temps de crise.

