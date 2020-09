- La réduction des émissions de diesel pourrait dépasser l'empreinte carbone combinée de Rome, San Francisco et Paris

- La technologie recycle l'énergie « gaspillée » et génère des gains d'efficacité énergétique pour les camions lourds

- Entreprise de mobilité électronique transformatrice soutenue par des entrepreneurs prospères et de grands leaders industriels

NAPLES, Floride, le 24 septembre 2020 /CNW/ - Ecolution KWH, LLC (« Ecolution »), une entreprise de mobilité électronique et d'électricité, a reçu un brevet américain pour la réutilisation de l'énergie cinétique gaspillée dans des remorques réfrigérées utilisées pour distribuer des aliments et des médicaments. Combinée à un camion électrique ou alimenté à l'hydrogène, comme ceux qui sont mis au point par Tesla et d'autres, la remorque Ecolution permet d'éliminer complètement les émissions de carbone qui affligent cette industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars.

Le système MARSTM « green perfect cycleTM » d'Ecolution remplace le réservoir d'essence diesel et les groupes électrogènes TRU généralement utilisés dans les conteneurs frigorifiques pour réfrigérer les produits et les médicaments en route vers les magasins et les points de vente au détail par des batteries interchangeables. Par conséquent, il peut réduire le poids moyen d'une remorque réfrigérée de 544 kg, ce qui augmente la capacité de transport de la remorque, tout en augmentant la durée de vie de la batterie du camion électrique.

La principale innovation brevetée MARS est l'utilisation d'alternateurs connectés aux freins à disque de la remorque, envoyant l'énergie à travers un convertisseur à une unité de stockage de batterie pour l'énergie sur demande, tout cela dans la remorque réfrigérante. L'entreprise a maintenant quatre brevets en instance en Allemagne, au Japon, en Chine et en Corée du Sud. L'invention, qui a fait l'objet de recherche et de développement pendant cinq ans, fait maintenant l'objet d'un prototype aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie.

« La beauté de cette découverte réside dans sa simplicité, et comme l'unité de batterie est située dans la remorque, les batteries de seconde vie des Tesla et autres véhicules électriques peuvent être recyclées, ce qui contribue à éliminer un autre problème environnemental », a déclaré Johanne Medina Then, directrice générale d'Ecolution.

« Presque tout le monde croit que la mobilité électronique est l'avenir des camions lourds », a déclaré Craig Bouchard, président-directeur du conseil d'administration d'Ecolution. « Nous avons maintenant produit l'analyse de rentabilisation. Les remorques réfrigérées (et les wagons de train) créent certains des problèmes environnementaux les plus dommageables de notre génération. Les émissions nettes de carbone nulles dans la distribution alimentaire sont la seule solution à ce problème mondial. »

« L'utilité d'Ecolution est encore plus évidente au point de livraison, puisque les épiceries manquent d'espace de stockage frigorifique. Les conteneurs frigorifiques sont souvent placés pendant des heures ou des jours dans le stationnement, consommant du diesel pour alimenter leurs génératrices pendant l'attente. Cela crée un grave problème en matière de bruit, de santé et d'environnement », a déclaré Johnny Then Gautier, directeur de la technologie.

Le conseil d'Ecolution comprend plusieurs titans de l'industrie, notamment :

Richard Giromini , ancien PDG et président de Wabash National Corporation, le plus grand producteur nord-américain de semi-remorques et de systèmes de transport liquide;

, ancien PDG et président de Wabash National Corporation, le plus grand producteur nord-américain de semi-remorques et de systèmes de transport liquide; Ernest Higa , président et PDG de Higa Industries Co., Ltd., et PDG de Wendy's Japan ;

, président et PDG de Higa Industries Co., Ltd., et PDG de Wendy's ; Jack Greenberg , ancien président et PDG de McDonald's Corp;

, ancien président et PDG de McDonald's Corp; William Farley , industriel et fondateur/PDG de Fruit of the Loom;

, industriel et fondateur/PDG de Fruit of the Loom; Randolph Read , PDG de Nevada Strategic Credit Investments, et un proche collègue du philanthrope Michael Milken;

, PDG de Nevada Strategic Credit Investments, et un proche collègue du philanthrope Michael Milken; Craig Bouchard , président-directeur du conseil d'administration d'Ecolution et fondateur de trois sociétés métallurgiques distinctes d'une valeur d'un milliard de dollars.

Les brevets Ecolution s'appliquent également à la production d'électricité pour les entreprises de trains de banlieue, de métro et de marchandises.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280470/Ecolution_Logo.jpg

SOURCE Ecolution KWH

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : P.J. Kinsella, 973-255-7153, [email protected]