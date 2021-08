« Les phénomènes météorologiques extrêmes et l'instabilité du réseau poussent les gens à prendre davantage le contrôle de leurs solutions d'alimentation à domicile », a déclaré Thomas Chen, directeur de la recherche et du développement à EcoFlow. « L'écosystème EcoFlow DELTA Pro est principalement conçu pour deux scénarios d'utilisation, soit pour fournir une alimentation de secours essentielle pendant les pannes d'électricité, soit pour mieux surveiller et contrôler votre consommation quotidienne d'électricité et réduire ainsi vos factures d'électricité. »

Capacité et écosystème extensibles

L'EcoFlow DELTA Pro possède la plus grande capacité extensible sur le marché, avec une capacité de base de 3,6 kWh passant à 10,8 kWh avec deux batteries supplémentaires, et jusqu'à 25 kWh avec des produits de l'écosystème, comme un panneau de maison intelligent et des génératrices intelligentes.

Les accessoires de l'écosystème EcoFlow sont un facteur de différenciation dans l'industrie. Ils élargissent les possibilités d'usage en offrant plus d'options de sources d'alimentation, des accessoires pour maximiser l'utilisation de l'énergie et des façons plus conviviales de contrôler et de gérer l'alimentation.

Sources d'alimentation multiples : panneau solaire, suiveur solaire, adaptateur X-Stream pour véhicule électrique et génératrice intelligente.

Capacité de la batterie de base accrue : batteries Smart Extra, concentrateur double tension

Contrôle d'alimentation accru : application EcoFlow, contrôle à distance de DELTA Pro, panneau Smart Home

Recharge la plus rapide de l'industrie

L'EcoFlow DELTA Pro est non seulement la centrale électrique au chargement le plus rapide au monde, mais elle est aussi la première batterie portative qui est adaptée aux véhicules électriques et tire l'énergie de multiples sources, telles que le réseau, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le gaz.

L'EcoFlow DELTA Pro prend en charge une alimentation de 3 000 W par véhicule électrique (VE), panneau de maison intelligent EcoFlow ou prise de 240 V. De plus, l'entrée peut être augmentée à 6 000 W lors du chargement de l'EcoFlow DELTA Pro, si celui-ci est connecté à une batterie Smart Extra, avec l'ajout d'une charge solaire et d'une génératrice intelligente, ce qui permet à l'EcoFlow DELTA Pro d'être entièrement rechargé en deux heures.

En tant que première batterie à prendre en charge les VE, elle peut être entièrement rechargée en 1,8 heure sur n'importe laquelle des 35 000 stations de recharge de VE c.a. de niveau 2 aux États-Unis, soulageant ainsi les propriétaires de VE de l'anxiété causée par la faible batterie de leur automobile.

Alimentation (presque) totale

Avec une énorme sortie c.a. de 3 600 W, qui peut s'étendre jusqu'à 7 200 W en connectant deux unités DELTA Pro au concentrateur à double tension, la DELTA Pro peut alimenter des appareils robustes comme des réfrigérateurs et des climatiseurs, jusqu'à 240 V.

En cas de panne d'électricité prolongée, la famille moyenne consomme environ 3,68 kWh/jour d'électricité d'urgence pour alimenter des appareils électroniques comme des lumières, un ventilateur, un routeur Internet, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents et un réfrigérateur. Avec une seule charge complète de l'écosystème EcoFlow DELTA Pro, une famille peut alimenter cette configuration d'appareil pendant environ sept jours.

« L'idée derrière l'EcoFlow a toujours été de fournir les meilleures solutions pour la production, le stockage et la consommation d'électricité, a déclaré M. Chen. Et avec l'écosystème EcoFlow DELTA Pro, nous sommes convaincus d'avoir trouvé une solution intégrée à tous les niveaux et d'avoir établi une nouvelle norme pour l'industrie. »

EcoFlow DELTA Max

Outre le lancement d'EcoFlow DELTA Pro aujourd'hui, EcoFlow a aussi sorti l'EcoFlow DELTA Max sur Kickstarter. Avec une capacité de base de 2 016 Wh extensible à 6 048 Wh, l'EcoFlow DELTA Max est une version plus portable et à l'échelle de l'EcoFlow DELTA Pro.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1581841/Photo.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE: RP de EcoFlow, +1 (669) 292-7778, [email protected]