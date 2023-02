Ecobat construira une nouvelle installation de recyclage de batteries aux ions de lithium en Arizona

La société élargira ses capacités de recyclage des batteries de VE en Europe et mettra à profit sa capacité mondiale, son infrastructure et ses décennies d'expérience dans le domaine du recyclage et de la production d'accumulateurs au plomb pour recycler les batteries de VE aux États-Unis.

CASA GRANDE, Arizona, 20 février 2023 /CNW/ - Ecobat , le chef de file mondial du recyclage des batteries, construit sa troisième installation de recyclage des batteries aux ions de lithium, sa première en Amérique du Nord. La nouvelle installation de Casa Grande, en Arizona, produira environ 10 000 tonnes de matériaux recyclés par année, et pourra accroître sa capacité pour répondre au besoin croissant de recyclage des batteries aux ions de lithium.

« Nous sommes enthousiasmés d'agrandir notre empreinte mondiale de recyclage des batteries aux ions de lithium grâce à une nouvelle installation à Casa Grande, en Arizona, a déclaré Marcus Randolph, chef de la direction d'Ecobat. Cette installation, à l'instar de nos installations de recyclage de batteries aux ions de lithium en Allemagne et au Royaume-Uni, représente une étape importante dans la stratégie d'Ecobat visant à faire prospérer ses activités de recyclage des batteries aux ions de lithium à une échelle semblable à celle de ses activités de recyclage d'accumulateurs au plomb de calibre mondial. »

Ecobat Casa Grande transformera les batteries aux ions de lithium en fin de vie utile en procédant au diagnostic, au tri, au déchiquetage et à la séparation des matériaux afin de produire une masse noire concentrée contenant les matériaux précieux des batteries aux ions de lithium. Elle sera située à environ un mille de l'installation d'Ecobat Resources Arizona, qui fait appel depuis 15 ans à une technologie de pointe et à une main-d'œuvre hautement qualifiée pour fabriquer des anodes. La mise en service est prévue au troisième trimestre de cette année.

« Avec l'ajout d'un autre innovateur mondial, l'Arizona est devenu une plaque tournante des technologies de stockage et de recyclage de l'énergie, a affirmé Sandra Watson, présidente et chef de la direction de l'Arizona Commerce Authority. Grâce à cette installation à la fine pointe de la technologie, Ecobat Casa Grande rehaussera l'empreinte de durabilité de l'Arizona tout en élargissant notre industrie des batteries et en créant des emplois spécialisés. »

Ecobat maintient des certifications de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) dans les systèmes de gestion de l'environnement, de la sécurité et de la santé, de la qualité et de l'énergie. En vue de son expansion sur le marché nord-américain, la société s'engage à fournir des solutions durables de recyclage de deuxième vie pour la technologie de pointe des batteries.

« Félicitations à Ecobat et merci d'installer votre entreprise et de créer des emplois dans notre collectivité, a déclaré le maire de Casa Grande, Craig McFarland. On me demande constamment ce que nous allons faire lorsque nous nous convertirons entièrement aux véhicules électriques et que nous devrons composer avec de vieilles batteries! Cette nouvelle usine de recyclage des batteries aux ions de lithium est un excellent exemple de ce dont nous avons précisément besoin : une entreprise prospère qui étend ses activités durables dans notre collectivité. Nous accueillons le deuxième volet de ses activités à Casa Grande et nous saluons ses efforts visant à recourir à des pratiques durables dans son industrie tout en offrant des emplois aux résidents qui cherchent des occasions de travailler plus près de chez eux. »

À propos d'Ecobat

Ecobat est la plus importante entreprise de recyclage de batteries au monde. Nous répondons aux besoins essentiels en stockage d'énergie en rendant le secteur des batteries plus sécuritaire et plus durable pour une économie énergétique circulaire. En 2021, les activités de recyclage d'accumulateurs au plomb d'Ecobat ont produit 70 millions de batteries automobiles entièrement recyclées. Aujourd'hui, nous continuons à inventer des moyens d'exploiter plus efficacement le plomb, le lithium et d'autres matériaux qui alimentent la vie quotidienne. Pour en savoir plus sur la façon dont nous transformons le stockage d'énergie, visitez www.ecobat.com .

