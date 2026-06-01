ECO Canada ouvre les candidatures pour le Programme de stages étudiants 2026-2027

CALGARY, AB , le 1er juin 2026 /CNW/ - Fort d'une campagne 2025-26 réussie, ECO Canada a le plaisir d'annoncer que les candidatures au Programme de stages étudiants sont désormais ouvertes pour la campagne 2026-2027, offrant aux employeurs canadiens la possibilité d'obtenir jusqu'à 5 000 $ de financement tout en contribuant à former la prochaine génération de professionnels de l'environnement et du développement durable.

Cette annonce fait suite à la clôture d'une excellente année 2025-2026 qui a soutenu près de 1 700 stages à travers le Canada, renforçant ainsi la main-d'œuvre dans le secteur de l'environnement et apportant une valeur tangible aux employeurs, aux communautés et aux professionnels émergents à l'échelle nationale.

« L'avenir économique du Canada repose sur nos jeunes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada consacrera 635,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2026-2027, dans le cadre de son Programme de stages pratiques pour étudiants. Ce programme vise à soutenir environ 55 000 possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants de niveau postsecondaire en 2026-2027. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations comme ECO Canada, qui aident les employeurs à embaucher des étudiants, qui permettent à ces derniers de recevoir de la formation axée sur les compétences et d'accéder à des possibilités d'emploi, afin qu'ils puissent commencer du bon pied lorsqu'ils intègrent le secteur de l'environnement. »

- Le député de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan

« Au cours des neuf dernières années, le Programme de stages étudiants a eu un impact mesurable. Il a soutenu plus de 12 500 stages coopératifs, renforçant ainsi les projets environnementaux à l'échelle nationale et contribuant à former une main-d'œuvre qualifiée prête à relever les défis du Canada en matière de développement durable. Notre organisation, ECO Canada, est fière de soutenir les futurs leaders environnementaux du Canada. »

- Kevin Nilsen, président-directeur général, ECO Canada

De l'aide financière pour les employeurs

Dans le cadre du Programme de stages étudiants, les employeurs admissibles peuvent recevoir jusqu'à 50 % de financement salarial, dans la limite de 5 000 $ par participant, pour des stages allant de 6 à 16 semaines (minimum de 180 heures). Les stages peuvent être à temps plein ou à temps partiel et ne doivent pas nécessairement être officiellement enregistrés comme stages coopératifs auprès d'établissements d'enseignement postsecondaire.

Les critères d'admissibilité des employeurs sont les suivants :

Entreprises détenues par des Canadiens ou filiales canadiennes

Entreprises et organismes à but non lucratif de toutes tailles

Stages en lien avec le domaine d'études de l'étudiant

Postes liés aux disciplines STEAM ou aux affaires

(sont exclus du programme les municipalités, les gouvernements et les établissements d'enseignement supérieur)

Ce soutien financier aide les employeurs à accélérer leurs projets de développement durable en étoffant leurs équipes, à former les talents de demain et à réduire leurs coûts de recrutement, tout en garantissant aux étudiants une expérience précieuse qui les prépare à leur future carrière.

Objectif: lancer la carrière des étudiants canadiens

Le programme est ouvert aux étudiants canadiens actuellement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, sans restriction d'âge, qui:

Sont citoyens canadiens, résidents permanents ou réfugiés

Recherchent des stages directement liés à leur programme d'études

Une priorité est accordée aux étudiants issus de groupes méritant une attention particulière, notamment les femmes dans les domaines STEAM, les étudiants autochtones, les minorités visibles, les personnes handicapées, les étudiants de première année et les immigrants récents.

Pour les participants, cela représente l'acquisition:

d'une expérience professionnelle concrète et pratique

de perspectives de carrière dans des postes liés à l'environnement et au développement durable

du développement de leurs réseaux professionnels et du mentorat

de compétences techniques et commerciales transférables.

Des retombées palpables sur la réussite des étudiants et de leurs employeurs

La campagne 2025-2026 du programme a mis en lumière les retombées profondes et concrètes de l'apprentissage en milieu de travail lorsqu'il s'accompagne d'un soutien concret de la part des employeurs. Les étudiants ont contribué directement à des initiatives de développement durable, à des projets de recherche, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, au développement commercial, à la surveillance environnementale et à l'innovation axée sur le climat, apportant souvent des perspectives nouvelles et des approches novatrices à des défis de longue date. Les participants ont systématiquement décrit leurs stages comme des expériences déterminantes pour leur carrière, leur offrant un apprentissage pratique, un mentorat professionnel et un sentiment d'utilité grâce à un travail en lien avec la durabilité environnementale.

« Je qualifierais mon expérience professionnelle de très enrichissante et significative. J'ai eu l'occasion de m'attaquer à des projets à la fois stimulants et porteurs d'impact, tels que la réalisation d'analyses de marché, la préparation de présentations et le soutien à des initiatives de développement commercial. J'ai particulièrement apprécié l'équilibre entre autonomie et accompagnement : on m'a fait confiance pour mener à bien des tâches importantes tout en bénéficiant d'un mentorat et de retours qui m'ont aidé à progresser. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de mon expérience car j'ai non seulement renforcé mes compétences techniques et professionnelles, telles que la recherche, la modélisation financière et la communication stratégique, mais j'ai également contribué à la mission d'une entreprise engagée dans la promotion de la durabilité. Cette adéquation entre apprentissage, responsabilité et sens donné à mon travail a rendu ce stage particulièrement enrichissant. » - Participant, Programme de stages étudiants

Les employeurs, quant à eux, ont pu compter sur des talents motivés pour faire avancer leurs projets, gérer les pics de charge de travail et constituer des viviers de recrutement pour l'avenir, tout en réduisant les obstacles financiers liés à l'embauche d'étudiants. Au cours de l'année de programme 2025-2026, les organisations d'accueil ont fait état d'un taux de satisfaction de 90,5 % à l'égard de leurs stagiaires, et la majorité a indiqué qu'elle réembaucherait ces stagiaires si l'occasion se présentait.

« Nous sommes très satisfaits du programme de stages étudiants d'ECO Canada, car il nous permet de rencontrer des étudiants qui apportent des perspectives nouvelles et des idées novatrices dans le domaine des études environnementales. Leurs contributions soutiennent non seulement nos projets en cours, mais nous aident également à gérer l'augmentation de la charge de travail pendant les périodes de forte activité. De plus, le soutien financier du programme constitue un avantage considérable, car il nous permet de recruter de nouveaux talents tout en maîtrisant efficacement les coûts. » - Organisation d'accueil, programme de stages étudiants

Au-delà des résultats, le programme continue à promouvoir l'équité et l'accès à l'économie verte à travers le Canada. Parmi les étudiants participants, 42 % s'identifiaient comme des femmes, 31 % comme des jeunes issus de minorités ethniques, 15 % comme des personnes 2SLGBTQIA+, 12 % comme des immigrants récents, 9 % comme des personnes handicapées et 3 % comme des participants autochtones. Les stages ont été répartis entre des communautés urbaines, rurales, éloignées et nordiques, 27 % d'entre eux étant accueillis par des organismes à but non lucratif, ce qui a permis de faire profiter un large éventail d'employeurs et de régions de ces avantages.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au Programme de stages étudiants du gouvernement du Canada.

Perspectives pour 2026-2027

Des placements sont désormais disponibles pour la campagne 2026-2027. Les employeurs sont encouragés à s'inscrire rapidement afin de bénéficier d'une aide salariale, et les étudiants sont invités à explorer les possibilités de stages rémunérés qui débuteront au printemps 2026.

Pour en savoir plus et postuler : https://eco.ca/fr/pspe/

Pour toute question concernant le programme, veuillez contacter l'équipe des programmes d'emploi d'ECO Canada à l'adresse [email protected]

À propos d'ECO Canada :

ECO Canada est le gardien de l'industrie environnementale canadienne. De la création d'emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail, nous défendons la carrière d'un professionnel de l'environnement de bout en bout. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l'industrie, tout en veillant à ce que le respect de l'environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons mis en place des partenariats universitaires, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d'emploi dans le domaine de l'environnement et contribuer à pourvoir le marché du travail.

Nous travaillons avec le gouvernement, les décideurs politiques, les universités, les étudiants, les employeurs, les professionnels, l'industrie et les publics internationaux pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial en matière de solutions innovantes pour la main-d'œuvre et de création d'emplois. Nous demeurons la source de référence sur le marché du travail environnemental ; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances de l'industrie en matière d'économie et de main-d'œuvre, qui permettent d'identifier les lacunes en matière de main-d'œuvre.

SOURCE Environmental Careers Organization of Canada (ECO Canada)

Pour ECO Canada : Aaron Wilson, Vice-président, Marketing et ventes, ECO Canada, [email protected]