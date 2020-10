Éclosion de la COVID-19 : les paramédics participeront au dépistage

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le mardi 6 octobre, la Corporation d'urgences-santé participe aux activités de dépistage de la COVID-19 avec le réseau de la santé et des services sociaux.

Le rôle d'Urgences-santé consiste à mettre des paramédics à la disposition des partenaires pour soutenir les interventions de dépistage de la COVID-19 en contexte d'éclosion, par exemple dans une école primaire, un CHSLD ou dans un quartier. Ce sont les paramédics de l'Unité de réponse à la communauté (URC) qui seront notamment déployés.

La Corporation dispose de paramédics formés et professionnels qui sont prêts à donner un coup de main directement sur le terrain. Ils étaient au front lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19 et les troupes continueront d'y être pour la seconde. La population de Montréal et de Laval peut compter sur Urgences-santé.

Le déploiement de ce service se fera en assurant, en priorité, le maintien du mandat premier de la Corporation, soit l'organisation et la planification des services préhospitaliers d'urgence sur son territoire.

La Corporation d'urgences-santé est fière de contribuer à la mobilisation des différents partenaires du réseau de la santé et de faire front commun face au contexte pandémique actuel. C'est en unissant les forces du réseau qu'il sera possible de passer au travers de cette période historique.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

Plus grande organisation de services préhospitaliers d'urgence du Québec et relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Corporation d'urgences-santé a célébré en 2019 ses 30 ans. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1 000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les 2,5 millions de citoyens de Montréal et de Laval. Elle a également le mandat de planifier, organiser, coordonner et évaluer les services de la chaîne d'intervention paramédicale du premier maillon jusqu'au dernier.

