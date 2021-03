Éclosion de COVID-19 dans des écoles de Côte-Saint-Luc

IL FAUT AUSSI VACCINER LE PERSONNEL SCOLAIRE PAR PRÉCAUTION

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal (SEOM) réclame aux autorités de la Direction de la santé publique de Montréal (DSP) la vaccination des membres du personnel scolaire des écoles Les amis du monde et De la Mosaïque de Côte-Saint-Luc en même temps que celle des parents des élèves qui fréquentent ces écoles.

« Les membres du personnel qui souhaitent se faire vacciner pour se protéger de la COVID-19 doivent pouvoir le faire puisque la DSP a décidé de vacciner dans les prochains jours les parents. Les employées et employés partagent les aires fermées avec les élèves qui ne seront pas immunisés rapidement et retournent tous les jours dans leur quartier où ils peuvent devenir des vecteurs de propagation communautaire. Le principe de précaution devrait prévaloir avec de tels enjeux », de commenter Mélanie Hubert, présidente du SEOM.

De plus, le syndicat qui représente les enseignantes et enseignants demande de profiter de cette campagne de vaccination dans les écoles de Côte-Saint-Luc pour dépister systématiquement toutes les personnes qui fréquentent ces établissements. « Je crois que le risque en vaut la chandelle. Il vaut mieux obtenir quelques faux positifs pour peut-être trouver et mettre en quarantaine de vrais positifs. L'effectif médical se trouvera sur place, les vaccins et les tests sont disponibles. Il serait irresponsable de ne pas faire d'une pierre deux coups pour rassurer la communauté de ces deux écoles », d'ajouter la présidente du SEOM.

Le SEOM poursuit ses représentations auprès du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys afin qu'ils unissent leur voix pour convaincre la DSP de procéder à la vaccination volontaire dans les écoles sur ce territoire.

Le SEOM est affilié à la FAE et représente les quelque 6000 enseignantes et enseignants des écoles primaires et secondaires ainsi que ceux des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes du CSSMB.

SOURCE Syndicat de l'Enseignement de l'Ouest de Montréal

Renseignements: Yves Parenteau 514 910-3195