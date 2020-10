MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) souhaite aviser la population qu'il y a actuellement une éclosion de COVID-19 à l'urgence de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale (HSCO). Un dépistage massif de tout le personnel et des médecins de l'urgence se déroule actuellement. Une équipe procède également à l'identification des cas contacts prolongés. Les employés concernés ont été rapidement retirés du travail et remplacés, le temps de leur guérison.

Dans ce contexte, bien que tous les services y sont maintenus, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal invite la population à éviter l'urgence de l'HSCO. Toute personne présentant des problèmes de santé mineurs peut visiter une clinique médicale, contacter son médecin de famille, ou encore, en cas de questions, communiquer avec la ligne Info-Santé 811.

« Nous prenons la situation très au sérieux. Nous avons été en mesure de réagir rapidement et tous les efforts ont été mis en place afin d'enrayer cette éclosion le plus rapidement possible » a déclaré le président-directeur général du CIUSSS-EMTL, monsieur Sylvain Lemieux.

Plusieurs mesures de protection additionnelles ont été mises en place afin d'éliminer la présence du virus. En plus du nettoyage et de la désinfection qui a été augmentée, notre personnel effectue une surveillance accrue des symptômes des usagers.

Enfin, pour passer un test de dépistage de la COVID-19, le CIUSSS-EMTL invite la population de l'Est de Montréal à se rendre dans une de ses cliniques de dépistage. Rappelons que les personnes qui présentent des symptômes d'allure grippale, de gastro-entérite ou s'apparentant à la COVID-19 peuvent également composer le 514 644-4545 pour être dirigées vers la bonne ressource. Les lieux et les horaires de dépistage sont disponibles au ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/covid-19/depistage-de-la-covid-19.

SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Renseignements: Bureau des relations médias : CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Bureau : 514 251-4070, [email protected]

Liens connexes

http://www.hlhl.qc.ca/