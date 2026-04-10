HONG KONG, 10 avril 2026 /CNW/ - Le 10 avril, l'émission officielle d'entretiens approfondis de XTrend Speed, « Winner's Hour », sera diffusée sur les chaînes officielles.

L'entretien se déroule sous la forme d'une conversation vidéo en tête-à-tête. XTrend Speed a invité les traders qui étaient compétents dans le trading à partager leurs idées de trading uniques et la logique derrière leur trading. Rejoignez-nous et craquez leurs codes de profit !

Que saurez-vous ? Vous obtiendrez de bonnes choses chaque minute !

Chaque vidéo déconstruira des stratégies de traders de différents styles, vous donnant ainsi des méthodes de trading pratiques et vous aidant à construire votre propre système de trading.

Découvrez votre style de trading de référence : Peu importe que vous soyez un inspirationniste, un trader à court terme ou un exécuteur de plan, ici, vous pouvez explorer les rythmes de trading qui vous conviennent.

Déconstruire les indicateurs de trading : Découvrez comment exploiter la tendance du marché du XAUUSD, de l'USOIL et du S&P 500 en analysant les indicateurs techniques et les fondamentaux.

Maintenir un état d'esprit commercial stable : révéler comment les traders chevronnés définissent leur « stop loss » lorsqu'ils effectuent une transaction importante, et comment ils limitent les risques et préservent leur capital en cas de pertes répétées.

Obtenez la logique de base de l'examen des opérations commerciales précédentes :

Nous vous emmenons dans les coulisses pour observer exactement quelles dimensions clés les traders principaux examineront - regarderont-ils simplement les taux de gains et les ratios pertes-bénéfices, ou découvriront-ils des rythmes de trading difficiles à détecter ?

Qu'est-ce que vous obtiendrez ? Commencez votre premier pas pour obtenir des profits!

« Winner's Hour » est le partage d'expérience ainsi que votre booster de carrière de trading. Si vous êtes un trader novice, vous pouvez améliorer la capacité de trading en apprenant comment les traders principaux évitent les pièges du trading plutôt que de subir une perte vous-même. Si vous êtes un maître trader, c'est le meilleur moment pour vous d'optimiser le rythme de trading en sachant comment vos investisseurs de référence négocient.

Regardez maintenant, visez la situation gagnante!

Le 10 avril, « Winner's Hour » sera disponible sur la communauté XTrend Speed et sur les réseaux sociaux officiels.

À l'âge d'or des traders, vous serez le prochain gagnant. Ouvrez XTrend Speed, commencez votre propre « Winner's Hour »!

Le lien du site officiel : https://www.xtrendspeed.com/

Télécharger l'application : http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Avertissement : « Winner's Hour » est un simple partage d'expérience et ne constitue en aucun cas une recommandation d'investissement.

SOURCE XTrend Speed

CONTACT : Zoe Ye, [email protected], +86 15956224345