Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermetures de longue durée dans le secteur de l'avenue des Hôtels jusqu'en décembre 2024

QUÉBEC, le 13 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la mise en place de fermetures de longue durée sur l'avenue des Hôtels. Ainsi, l'avenue des Hôtels sera fermée en direction sud entre le boulevard Champlain et la voie ferrée du CN, et ce, du 14 août jusqu'en décembre 2024. De plus, la fermeture entre le boulevard Champlain et l'Aquarium du Québec sera maintenue jusqu'en décembre 2024.

Fermetures de longue durée dans le secteur de l’avenue des Hôtels. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Ces entraves sont requises pour le réaménagement de l'avenue des Hôtels en boulevard urbain, dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Gestion de la circulation, du 14 août jusqu'en décembre 2024

Fermeture de l'avenue des Hôtels en direction sud entre la voie ferrée du CN et le boulevard Champlain . L'accès aux hôtels et aux commerces se fera par le chemin Saint-Louis .

. L'accès aux hôtels et aux commerces se fera par le chemin . Fermeture de l'avenue des Hôtels entre le boulevard Champlain et l'Aquarium du Québec. L'accès à l'Aquarium du Québec se fera par le boulevard Champlain .

et l'Aquarium du Québec. L'accès à l'Aquarium du Québec se fera par le boulevard . Fermeture de la voie de droite du boulevard Champlain à l'intersection de l'avenue des Hôtels.

Changement de configuration

L'avenue des Hôtels, entre le chemin Saint-Louis et la voie ferrée du CN, a été rouverte à la circulation locale le 13 août 2024.

Modification du tracé de la piste polyvalente

En raison des travaux, le tracé de la piste polyvalente est relocalisé du côté ouest de l'avenue des Hôtels et au nord du stationnement d'appoint P2 de l'Aquarium du Québec. Ce tracé pourrait être modifié à nouveau en fonction des interventions. De nouvelles traverses ont été aménagées. Pour la sécurité des piétons et des cyclistes, il est essentiel de traverser aux endroits désignés et de suivre attentivement les indications fournies par les signaleurs du chantier.



Planifier ses déplacements

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec511, et d'activer les alertes afin de recevoir des notifications en temps réel au sujet des entraves et des avertissements en vigueur.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Lien connexe

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724