Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de la bretelle du chemin Saint-Louis menant à la route 175 en direction sud

QUÉBEC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la bretelle du chemin Saint-Louis menant à la route 175 en direction sud sera fermée du 16 octobre au 27 novembre 2023 afin de procéder à la reconstruction de la chaussée et à la réfection d'une conduite d'aqueduc.

Fermeture de la bretelle du chemin Saint-Louis menant à la route 175 en direction sud (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Ces travaux marquent le coup d'envoi des interventions principales prévues dans la phase 1 du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Celle-ci consiste en l'interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis au nord des ponts jusqu'au pôle d'échanges de Sainte-Foy. Des travaux préparatoires ont été réalisés au printemps 2023 dans le secteur de la route 175 et de l'Aquarium du Québec afin de procéder au déplacement d'équipements de services publics. Des interventions sont également en cours dans le secteur de l'avenue des Hôtels et du boulevard Laurier depuis le début de la saison.

Route 175 : fermeture d'une voie dans chaque direction

Une voie sur deux de la route 175 sera fermée dans chaque direction, à la hauteur du chemin Saint-Louis, du 16 octobre jusqu'au 20 octobre. Cette fermeture est nécessaire afin de procéder à des travaux visant à faciliter la gestion de la circulation lors des travaux à venir sur la route 175.

Gestion de la circulation

Pendant la fermeture de la bretelle, les usagers de la route seront invités à emprunter un détour balisé via l'avenue des Hôtels en direction nord, la route 175 en direction nord et la route 175 en direction sud.

Le Ministère invite tous les usagers de la route à consulter le Québec 511 pour planifier leurs déplacements et ceux qui le peuvent à emprunter des itinéraires alternatifs.

Ces entraves pourraient être modifiées en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. D'autres entraves de courte durée pourraient être mises en place pour des interventions ciblées dans le cadre de ces travaux.

