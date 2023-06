Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture de l'avenue des Hôtels au nord de la rue Chambalon à compter du 4 juin

QUÉBEC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'avenue des Hôtels sera fermée du 4 juin jusqu'à la mi- novembre 2023. Cette fermeture est requise afin de réaliser les travaux de détournement de conduites et de reconstruction de chaussée. Il s'agit d'une des interventions prévues dans le cadre des travaux pour l'interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis jusqu'au pôle d'échanges de Sainte-Foy.

Rappelons que l'interconnexion constitue la première phase du grand chantier visant à réaménager les échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Avenue des Hôtels

Fermeture complète au nord de la rue Chambalon, dans les deux directions, du lundi 4 juin 18 h, jusqu'à la mi-novembre 2023.

Des chemins de détour seront mis en place:



Pour les usagers en provenance de l'avenue des Hôtels en direction nord, détour par la rue Chambalon / rue Arthur-Labrie / rue Villeray / chemin Saint-Louis / avenue Lavigerie / avenue des Hôtels;

Pour les usagers en provenance de l'avenue Lavigerie, détour par avenue Lavigerie / chemin Saint-Louis / avenue des Hôtels.

La circulation locale sera permise pour accéder aux commerces en tout temps, soit à partir de l'avenue Lavigerie ou du chemin Saint-Louis , en fonction de la localisation des travaux;

De la signalisation particulière sera installée pour diriger la clientèle des commerces.

Le début de cette fermeture pourrait être reporté en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724