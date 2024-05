Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Fermeture complète du pont de Québec durant la fin de semaine du 3 au 6 mai

QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera complètement fermé à la circulation pendant la fin de semaine du 3 au 6 mai 2024. Cette fermeture est requise afin de poursuivre les travaux de drainage et procéder à la réfection de la chaussée de la route 175, dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. D'autres fermetures du pont pourraient être à nouveau requises au cours des prochaines fins de semaine.

Gestion de la circulation, du 3 mai 22 h au 6 mai 5 h 30

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions. Fermeture de la bretelle menant de la route 132 vers la route 175 en direction nord (pont de Québec). Fermeture des bretelles menant du boulevard Laurier , de l'autoroute Henri-IV Sud (73) et du chemin Saint-Louis vers la route 175 en direction sud (pont de Québec).

La piste polyvalente du pont sera complètement fermée afin de permettre la réalisation des travaux situés à la jonction de la piste et du pont.

Une navette sera disponible en tout temps pour les piétons, cyclistes et cyclomoteurs qui désirent traverser d'une rive à l'autre. Les accès à la navette seront balisés par une signalisation temporaire.



L'accès à la navette depuis la rive nord se fera à partir du stationnement P2 de l'Aquarium du Québec.





L'accès à la navette depuis la rive sud se fera à partir de la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île).





Les usagers de la route seront invités à emprunter le pont Pierre-Laporte afin de se rendre à leur destination. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

