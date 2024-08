Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec - Début des travaux pour le réaménagement de l'avenue des Hôtels

QUÉBEC, le 2 août 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux pour le réaménagement de l'avenue des Hôtels débuteront le 4 août et devraient se poursuivre jusqu'en 2027. Des fermetures de longue durée de l'avenue des Hôtels seront requises. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Les principaux travaux en 2024 comprennent :

Fermetures de longue durée dans le secteur de l’avenue des Hôtels, du 4 au 18 août 2024. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

La reconstruction des infrastructures routières de l'avenue des Hôtels, dans le secteur de l'Aquarium du Québec. À terme, le réaménagement en boulevard urbain comprendra notamment un corridor réservé au transport en commun et des aménagements pour les piétons et les cyclistes;

La reconstruction de conduites municipales dans le secteur des rues Bonaventure , de Launay et de la Promenade;

, de et de la Promenade; Le réaménagement du stationnement d'appoint (P2) de l'Aquarium du Québec;

Des interventions pour le déplacement de services publics sur le chemin Saint-Louis .

Gestion de la circulation du 4 août 21 h jusqu'au 18 août 2024

Fermeture de l'avenue des Hôtels entre le chemin Saint-Louis et la voie ferrée du CN. Des détours seront mis en place à partir du chemin Saint-Louis via l'avenue de Liège et la route de l'Église pour accéder à la route 175 ou aux autoroutes Henri-IV et Duplessis.

et la voie ferrée du CN. Fermeture complète de l'avenue des Hôtels entre le boulevard Champlain et l'Aquarium du Québec. L'accès à l'Aquarium du Québec se fera par le boulevard Champlain . L'accès aux hôtels et aux commerces se fera par le chemin Saint-Louis .

et l'Aquarium du Québec.

Rappel - Fermetures importantes du pont de Québec durant le mois d'août

Des fermetures complètes du pont seront requises du 6 au 30 août, pendant les fins de semaine, parfois jusqu'au mardi matin, ainsi que les nuits en semaine. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Consultez tous les détails.

Planifier ses déplacements

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec511, et d'activer les alertes afin de recevoir des notifications en temps réel au sujet des entraves et des avertissements en vigueur.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

