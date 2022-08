Échangeur Saint-Pierre (A-20 et R-138), dans l'arrondissement de Lachine à Montréal - Nouvelle phase de travaux dès le 22 août

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de fermetures de longue durée, de nuit et de blitz de fins de semaines dans l'échangeur Saint-Pierre, de l'autoroute 20 (du Souvenir), de la route 138, ainsi que de certaines bretelles d'accès. Ces entraves sont requises dans le cadre d'une nouvelle phase de travaux débutant le 22 août prochain.

Échangeur Saint-Pierre - du 22 au 26 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) Secteur du pont Honoré-Mercier - du 22 au 26 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) Échangeur Saint-Pierre - du 26 au 29 août (Groupe CNW/Ministère des Transports) Secteur du pont Honoré-Mercier - du 26 au 29 août (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Rappelons que le projet de réfection consiste principalement en la réparation du béton des piles, des dalles et des poutres-caissons, au remplacement des joints de tablier, à la mise en place d'une nouvelle membrane d'étanchéité et à la pose d'un nouvel enrobé sur certaines travées. Des travaux sur les massifs de lampadaires seront aussi réalisés. Ces interventions permettront de maintenir les structures fonctionnelles et sécuritaires et sont prévus pour être complétées en 2025.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures de nuit, du 22 au 26 août

Fermeture complète de la route 138, en direction est, de la sortie n o 2 Rue Clément/Rue St-Patrick jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre , de 23 h à 5 h.

2 jusqu'à l'échangeur , de 23 h à 5 h. Fermetures par défaut :

Fermeture complète des bretelles menant de la route 138, en direction est, vers l'autoroute 20 (du Souvenir), de 23 h à 5 h;



Fermeture complète de la bretelle d'entrée menant de la rue Clément vers la route 138, de 22 h 30 à 5 h.

Blitz de fin de semaine du 26 au 29 août

Fermeture de deux voies sur trois de la route 138, en direction est, de la sortie n o 2 Rue Clément/Rue St-Patrick jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre , du vendredi 26 août à 23 h 59 au lundi 29 août à 5 h.

2 jusqu'à l'échangeur , du vendredi 26 août à 23 h 59 au lundi 29 août à 5 h. Fermeture complète de la bretelle menant de la route 138, en direction est, vers l'autoroute 20 (du Souvenir), en direction est, du vendredi 26 août à 23 h 59 au lundi 29 août à 5 h.

Fermeture par défaut :

Fermeture complète de la bretelle d'entrée menant de la rue Clément vers la route 138, du vendredi 26 août à 23 h 30 au lundi 29 août à 5 h 30.

Ces fermetures ainsi que d'autres entraves, dont sur le réseau local, sont prévues jusqu'en décembre, période où les travaux seront suspendus pour l'hiver. Celles-ci seront publiées ultérieurement.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

