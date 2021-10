Échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval - Votre gouvernement en action pour sécuriser l'échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval

LAVAL, QC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, et le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, sont très heureux d'annoncer que les travaux de la première phase du projet de sécurisation et d'amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), à Laval, débuteront le 12 octobre 2021.

La première étape consiste à ajouter, au sud des structures de l'autoroute 440, une entrée menant des voies de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, à l'autoroute 15. Cette phase permettra de limiter les refoulements et d'améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de l'échangeur. La construction de la nouvelle entrée a été confiée à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), afin d'arrimer ces travaux au projet de voies réservées sur l'autoroute 15, en direction nord. Ces deux chantiers pourraient être terminés à l'été 2022.

Annoncé rapidement après le tragique accident du 5 août 2019, le projet de sécurisation et d'amélioration prévoit, dans une deuxième phase, la construction d'une bretelle aérienne menant directement des voies rapides de l'autoroute 440, en direction ouest, vers l'autoroute 15, en direction nord, en plus du réaménagement de la sortie du boulevard Industriel.

Ce projet a été priorisé par le gouvernement et il bénéficie ainsi des mesures d'accélération prévues à la Loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Citation

« Avec ces interventions, votre gouvernement agit concrètement pour améliorer la sécurité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, à Laval. En réduisant les zones d'entrecroisement, on limite les risques d'accident. Les mesures déployées permettront aussi de diminuer la congestion et de faciliter les accès à l'autoroute 15, en direction nord. Je suis fier que ce projet soit officiellement lancé et je remercie l'ARTM pour sa collaboration dans la réalisation de la première étape des travaux. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet, qui jouit de mesures d'accélération, est important pour soutenir la relance économique. Il sera bénéfique non seulement pour les citoyennes et les citoyens de Laval, mais aussi pour celles et ceux du Grand Montréal. Par ailleurs, en améliorant les conditions de circulation, on collabore à la réduction des gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les Lavalloises et les Lavallois s'attendaient à une action rapide et décisive de la part du gouvernement dans ce dossier et nous avons répondu à leurs attentes. Cet échangeur, qui est au cœur d'un pôle d'emploi et commercial de Laval, est très important pour la communauté lavalloise, et grâce à ces améliorations, les résidentes et les résidents pourront se déplacer plus facilement, en toute sécurité.

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits saillants

Environ 305 000 véhicules circulent chaque jour dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, un axe stratégique situé au cœur de la ville de Laval .

Précisé en juillet 2020, ce projet prévoit :

Phase 1 (2021-2022) :

l'ajout d'une entrée menant de la voie de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, aux voies rapides de l'autoroute 15, en direction nord;

Phase 2 (2022 à 2025) :

la construction d'une bretelle aérienne menant directement de l'autoroute 440, en direction ouest, vers l'autoroute 15, en direction nord, en remplacement de la sortie n o 22 - A-15 - Montréal - St-Jérôme - Boul. Chomedey ;

22 - ;

le réaménagement de la sortie n o 24 - Boul. Industriel de l'autoroute 440, en direction ouest, par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune : l'une menant de l'autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel et l'autre, aux voies de desserte de l'autoroute 440.

24 - Boul. Industriel de l'autoroute 440, en direction ouest, par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune : l'une menant de l'autoroute 440, en direction ouest, au boulevard Industriel et l'autre, aux voies de desserte de l'autoroute 440. Ces nouveaux aménagements permettront d'améliorer la sécurité et la mobilité dans ce secteur, notamment en :

limitant les refoulements et les files d'attente sur l'autoroute 440, en direction ouest, et les voies de desserte;



réduisant les mouvements d'entrecroisement sur les voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, et de l'autoroute 15, en direction nord;



réduisant la congestion dans l'échangeur de même qu'à la sortie menant au boulevard Industriel;



facilitant l'accès menant de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord.

Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, ce qui permettra de le réaliser plus rapidement.

