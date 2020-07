Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval : des actions concrètes et rapides pour améliorer la sécurité des usagers

De plus, l'ajout, au sud de l'autoroute 440, d'un accès à l'autoroute 15, en direction nord, offrira un allégement des conditions de circulation sur les voies de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, et par extension, sur l'autoroute 440, en direction ouest. La circulation sur les voies rapides de l'autoroute 440, en direction ouest, sera également plus fluide.

« Les nouveaux aménagements annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer à la fois la sécurité des usagers de la route et la fluidité de la circulation dans l'un des échangeurs les plus achalandés du Québec. Ces mesures viennent compléter celles que nous avions rapidement déployées l'an dernier à la suite du tragique accident. Il ne fait aucun doute que notre gouvernement est soucieux de prendre les mesures qui s'imposent afin de réduire le nombre d'accidents sur nos routes. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En assurant une meilleure fluidité de la circulation dans ce secteur névralgique, c'est toute la population lavalloise qui bénéficie de ces effets positifs, tant sur le plan de la sécurité que sur les plans économique et social. »

M. Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

« Laval est un pôle d'attraction pour les familles, mais aussi pour bon nombre de commerces et d'industries. Ces améliorations sur ces artères qui traversent le cœur de la ville permettront non seulement d'assurer une meilleure qualité de vie pour la population, mais aussi de continuer à développer le plein potentiel de la région. »

M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Nous accueillons ces nouvelles mesures avec enthousiasme, car elles assureront aux Lavalloises et aux Lavallois ainsi qu'aux usagers de la route de pouvoir circuler bien plus aisément et d'éviter les situations stressantes, voire périlleuses, que la configuration actuelle de ce secteur génère parfois. Nous remercions le gouvernement du Québec d'agir promptement dans ce dossier et de mieux sécuriser l'un des échangeurs les plus empruntés au Québec. »

M. Marc Demers, maire de Laval

Faits saillants

Situé au cœur de la ville de Laval , l'échangeur des autoroutes 440 et 15 est l'un des plus achalandés au Québec, avec environ 305 000 véhicules qui y circulent chaque jour.

Le projet d'amélioration de la sécurité et de la mobilité prévoit l'ajout d'une bretelle aérienne menant de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord, en remplacement de la sortie no 22 (A-15 - Montréal - Saint-Jérôme - boulevard Chomedey). Le projet prévoit également l'ajout d'une entrée menant de la voie de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, vers l'autoroute 15, en direction nord. Cette bretelle sera aménagée au sud de l'autoroute 440.

Ces deux nouveaux aménagements permettront d'améliorer la sécurité et la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15, notamment en :

limitant les files d'attente sur les voies rapides de l'autoroute 440;



réduisant les mouvements d'entrecroisement sur les voies de desserte de l'autoroute 440, en direction ouest, et de l'autoroute 15, en direction nord;



réduisant la congestion dans l'échangeur;



facilitant l'accès menant de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord.

Il est prévu que les travaux préparatoires débutent en 2022 et que le chantier s'amorce en 2023.

